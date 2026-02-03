Странният, древен и огромен организъм, наречен Prototaxites, принадлежи към напълно непознат и изчезнал клон от дървото на живота, твърдят учени в ново проучване, публикувано в списание Science Advances. Изследването е дело на учени от различни институти на Единбургския университет, на Университета на Дъблин, Университета на Абърдийн и Баварския музей по палеонтология и геология.

Първоначално установени като вид гъба, прототакситите от много години са праисторическа мистерия и пораждат спорове дали става дума за гигантски гъби, масивни водорасли или някакъв вид растение.

Това са първите гигантски организми на сушата, като някои от тях са достигали 8 м височина и 1 м ширина. Живели са преди около 420 до 375 милиона години през девонския период и са наподобявали цилиндрични дървесни стволове без клони, листа или цветове. За разлика от дърветата не са имали истинска коренова система и вероятно са били закрепени към земята чрез проста луковична основа.

Сега учените изследват екземпляр от Prototaxites taiti, открит в находището Райни черт в Североизточна Шотландия, датирано на 407 млн. години. Палеонтологичната съкровищница е известна с изключително добре запазения си растителен, гъбен и животински материал.

Екипът прилага лазерна сканираща микроскопия и 3D изображения,

за да разгледа вътрешността на вкаменелостите, и сравнява техния химичен състав с този на други вкаменелости, открити в същата скала. И откриват две съществени отлики. За разлика от гъбите, които имат прости мрежи от дълги тръбни структури, образецът от прототаксит е имал много по-сложна вътрешна структура – състои от три различни вида тръбички и плътни възли, където те се разклоняват и свързват.

С помощта на изкуствен интелект е проучен и химическият отпечатък на организма, като вместо откривания в проби от вкаменени гъби и насекоми хитин вкаменелостите на Prototaxites съдържат химични вещества, подобни на лигнина, който се намира в дървесината и кората на растенията.

Изследователите изключват възможността гигантските фосили да са гъби или растения, като според тях прототакситите са част от изчезнал род еукариоти.