Странният, древен и огромен организъм, наречен Prototaxites, принадлежи към напълно непознат и изчезнал клон от дървото на живота, твърдят учени в ново проучване, публикувано в списание Science Advances. Изследването е дело на учени от различни институти на Единбургския университет, на Университета на Дъблин, Университета на Абърдийн и Баварския музей по палеонтология и геология.
Първоначално установени като вид гъба, прототакситите от много години са праисторическа мистерия и пораждат спорове дали става дума за гигантски гъби, масивни водорасли или някакъв вид растение.
Това са първите гигантски организми на сушата, като някои от тях са достигали 8 м височина и 1 м ширина. Живели са преди около 420 до 375 милиона години през девонския период и са наподобявали цилиндрични дървесни стволове без клони, листа или цветове. За разлика от дърветата не са имали истинска коренова система и вероятно са били закрепени към земята чрез проста луковична основа.
Сега учените изследват екземпляр от Prototaxites taiti, открит в находището Райни черт в Североизточна Шотландия, датирано на 407 млн. години. Палеонтологичната съкровищница е известна с изключително добре запазения си растителен, гъбен и животински материал.
Екипът прилага лазерна сканираща микроскопия и 3D изображения,
за да разгледа вътрешността на вкаменелостите, и сравнява техния химичен състав с този на други вкаменелости, открити в същата скала. И откриват две съществени отлики. За разлика от гъбите, които имат прости мрежи от дълги тръбни структури, образецът от прототаксит е имал много по-сложна вътрешна структура – състои от три различни вида тръбички и плътни възли, където те се разклоняват и свързват.
С помощта на изкуствен интелект е проучен и химическият отпечатък на организма, като вместо откривания в проби от вкаменени гъби и насекоми хитин вкаменелостите на Prototaxites съдържат химични вещества, подобни на лигнина, който се намира в дървесината и кората на растенията.
Изследователите изключват възможността гигантските фосили да са гъби или растения, като според тях прототакситите са част от изчезнал род еукариоти.
„Предвид информацията, с която разполагаме в момента, няма подходящо място за поставяне на прототакситите в произхода и еволюцията на гъбите. И независимо дали е гъба, или нещо съвсем друго, това е нов експеримент със сложна структура, който вече е изчезнал и не споделя общ многоклетъчен прародител с нищо живо днес“, коментира пред New Scientist проф. Кевин Бойс от Станфордския университет, който ръководи изследване от 2007 г., което предполага, че Prototaxites е гигантска гъба, и не е участвал в новото проучване.
