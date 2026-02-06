Михаела МОСКОВА*

В съвременната комуникация успехът често се измерва чрез финансови категории, а езикът на рекламите, мотивационните послания и онлайн съветите се стреми да бъде въздействащ и категоричен.

Затова не е изненадващо, че все по-често срещаме изрази като: Продай имота си печелившо!; Мисли печелившо! Правилни ли са те?

На пръв поглед тези формулировки звучат мотивиращо, но крият един съществен езиков проблем: в съвременния български книжовен език думата печелившо не функционира като наречие. Тя е форма за среден род на прилагателното име печеливш, което се употребява като част от именно сказуемо, определение или сказуемно определение, например: Билетът е печеливш; Взехме печелившо решение; Специалистите определиха стратегията като печеливша. Можем да се убедим в това, като направим справка в „Официалния правописен речник на българския език“ онлайн.

В ежедневието наречието печелившо се използва като експресивен вариант на изрази, които носят значението ‘с печалба’, ‘изгодно’, ‘успешно’, ‘в твоя полза’, ‘по начин, който носи печалба’. За да бъдем обаче едновременно убедителни и граматично коректни, следва да избягваме употребата на печелившо като наречие и да предпочитаме други лексикални средства със сходно значение.

*Д-р Михаела Москова е главен асистент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките.