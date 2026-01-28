Национален център за спортна наука и иновации ще бъде създаден в „София Тех парк“, реши Министерският съвет.

В момента нито една институция не изпълнява системно ролята на технологичен интегратор,

който да обедини научни звена, спортни организации, технологични компании и потребителите спортисти. Тези дефицити водят до недостатъчно висока конкурентоспособност на елитния спорт, ограничени перспективи за детско-юношеския спорт, липса на технологично подпомагане и влошаващи се здравни показатели, свързани с физическата неактивност на населението, се посочва в съобщението на Правителствената информационна служба.

Новият Национален център за спортна наука и иновации ще допринесе за оптимизация на подготовката на елитни спортисти, намаляване на риска от травми, по-прецизен анализ на натоварването и възстановяването, както и за внедряване на технологии и системи с изкуствен интелект в тренировъчния процес.

В обществена перспектива инициативата ще подпомогне разработването и прилагането на програми за двигателна активност, насочени към различни възрастови групи, ще спомогне и ще подобри достъпа до профилактика и дигитални здравни решения.

От икономическа гледна точка проектът ще създаде условия за развитие на високотехнологичен научноиновационен сегмент в сферата на спорта и здравето,

включващ разработки в областта на устройства и биосензори, софтуер за анализ на представянето, базирани на изкуствен интелект системи за подготовка, медицински и спортни технологии, както и създаване на стартиращи компании и спин-оф продукти.

Инициативата се предлага да бъде реализирана като втори модул от Лабораторния комплекс на „София Тех парк“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Националната спортна академия „Васил Левски“ предоставя експертния си и лабораторен капацитет и ще бъде координатор на модула.