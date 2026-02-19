Ръст на професионалните паралелки и разкриване на обучение по нови за регионите професии показват одобрените от постоянните комисии по заетостта към областните съвети за развитие предложения на РУО за държавен план-прием за професионалните и профилираните гимназии и средните училища за учебната 2026/2027 г.

Предложенията са съобразени с новия Списък на професиите за професионално образование и обучение, с броя на завършващите VII клас

в конкретните райони и населени места, с визията на училищните директори, със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините и областта, както и със заявките и становищата на бизнеса и работодателски организации.

Една от областите, в които броят на професионалните паралелки и на тези в дуална форма нараства, е Варна. Одобреният на местно ниво план-прием в гимназиите предвижда през новата учебна година те да бъдат 172. Езиковите паралелки остават 25. Три паралелки продължава да бъде и приемът в V клас в Математическата гимназия във Варна.

Паралелките с дуално обучение нарастват от 9 на 12,

като те са в областта на възобновяемите енергийни източници, строителството, хибридните и електрическите превозни средства, химията и в сферата на пристанищната механизация. В три училища ще има обучение по пет защитени професии, а в 37 паралелки ще се подготвят кадри по професии, за които има недостиг на кадри.

За следващата учебна година с помощта на работодатели се предлагат и 10 нови професии – сред тях за безпилотни летателни апарати и дигитални и печатни медии в ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи, дигитално проектиране на мебели и интериор в ПГ по горско стопанство и дървообработване – Варна, корабостроене и кораборемонт в ПГ „Св. Димитър Солунски“ в Белослав.

Наесен професионалните паралелки ще бъдат повече и в област Русе. Одобреният план-прием предвижда разкриване на 58 паралелки в VIII клас, от които 38 професионални. В региона се предлага прием на 130 ученици в 8 нови професии. Три от тях са заявени от ПГ по електроника и електротехника „Апостол Арнаудов“ – „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Интелигентни системи“ и „Електронна техника и технологии“. ПГ по транспорт в Русе пък предлага обучение по „Безпилотни летателни апарати“, СУ „Възраждане“ – на специалисти по социални дейности, а СУ „Йордан Йовков“ – на кадри за съдебна администрация.

В дуална форма е обучението по 23 професии – една пета от всички предлагани в областта, като в тях ще бъдат обхванати 403-ма ученици. Една паралелка от 28 петокласници ще бъде приета в МГ „Баба Тонка“ в Русе, като намалението е по предложение на гимназията.

Разширен прием в дуална форма, нови професии и профили предвижда и одобреният прием в гимназиите в област Бургас. Бъдещите осмокласници ще избират между 54 училища – 16 професионални и 7 профилирани гимназии, 26 средни и 3 обединени училища, Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ и Спортното училище „Юрий Гагарин“.

В 11 от тях ще се предлагат изцяло нови професии, а в седем – обучение по нови профили.

Сред новостите е обучение по „Киберсигурност“ в СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, „Индустриален дизайн и технологии“ в Професионалната техническа гимназия – Бургас, „Информационна инфраструктура“ в ПГ по електротехника и електроника в областния град. В пет училища ще се предлага обучение в дуална форма. А в бургаската ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ ще бъдат приемани три паралелки петокласници.

Общо 68,95 на сто от местата в предложения от РУО – Пловдив, план-прием за 2026/2027 г. са предвидени за професионални паралелки. За областта се планират общо 219 паралелки в VIII клас, като 47,5% от тях са по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Две са новите професии – „Киберсигурност“ в ПГ по битова техника и в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, и „Организиране на събития“ в СУ „Проф. Асен Златаров“ в Първомай. А нови професии на ниво училище предлагат 18 образователни институции. Планираните дуални паралелки са 21, или с две повече от миналата година, като те се предлагат от гимназии в общините Асеновград, Куклен, Пловдив, Първомай и Съединение.

С шест нови професии нараства изборът на бъдещите осмокласници в област Сливен – „Роботика“, „Интелигентни системи“, „Съдебна администрация“, „Спедиторски услуги“, „Електрически инсталации“ и „Помощник-възпитател“. За новата учебна година се предвиждат отново 52 паралелки, като професионалните се увеличават с една до 36 за сметка на профилираните. Планират се и три паралелки в дуална форма на обучение и две по защитени от държавата специалности – „Текстилни технологии“ и „Строителство и архитектура“.

В заседанието на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие участват и Полина Златарска – главен експерт в МОН, и Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара, предава БТА. Те представят програмата „ДОМИНО 2“, насочена към развитие на дуалното образование. Област Сливен, заедно с Видин, е включена в един от компонентите на Програмата, свързан със социалното включване на уязвими групи.

И докато в редица области се отчита намаление на седмокласниците, от РУО – Благоевград, отбелязват, че в региона те нарастват до 2754 ученици при 2692 година по-рано. Това е причина и за ръст на предлаганите паралелки в общините Гърмен – 1, Петрич – 2, и Сандански – 1. За областта се предлага разкриване на общо 115 паралелки с 2990 места за VIII клас. От тях 72 са професионалните, а 43 – профилираните. Предложени са и 4 дуални паралелки.

Планира се и прием в нови професии за областта – „Интегриране на дигитални технологии“ в ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, „Дизайн на дигитални и печатни медии“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кресна и „Асансьорна техника и съоръжения“ в ПГ по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ в Петрич.

Относно приема в V клас се предлагат две паралелки – в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ в Благоевград и в ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев.