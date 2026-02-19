Общо 35 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища включва предложението на РУО – Кюстендил, за държавния план-прием за учебната 2026/2027 г. От тях 22 са професионалните паралелки – 20 в дневна и 2 в дуална форма на обучение, а 13 са профилираните паралелки, съобщава началникът на РУО Мая Стойчева след заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

„Основното ни искане отново е да се застъпва повече професионалното обучение и то да съответства на изискванията на работодателите от региона, включително в секторите, които са приоритетни за Кюстендил и областта“, коментира пред „Аз-буки“ главният секретар на Кюстендилската търговско-промишлена палата Йордан Беловодски.

От своя страна, областният управител инж. Методи Чимев увери, че при изготвянето на предложението са спазени принципите за осигурен достъп до образование и обучение на всички ученици, както и за осигурено качествено образование и кадрови потенциал в училищата.

„Съобразен е също с потребността от кадри по планираните професии за нашата област“, каза инж. Методи Чимев.

За първи път в областта се въвежда нова професия – „Роботика“, която ще се предлага от Профилираната гимназия „Христо Ботев“ в Дупница.

От РУО – Кюстендил, уточняват, че предложението за приема в VIII клас е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни в плановете за икономическо развитие на общините в област Кюстендил професионални направления. Например за развитие на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област се предлагат професиите „Организиране на туристически пътувания“, „Ресторантьорство и кетъринг“, „Хотелиерство“ и „Готварство“, за развитието на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура – „Автомобилна техника и мехатроника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Възобновяеми енергийни източници“, за стимулиране на малкия и среден бизнес и разнообразяване на регионалната икономика – „Мениджмънт и икономика“, „Административни и офис дейности“, „Икономическа информатика“, „Електронна търговия, маркетинг и реклама“, „Компютърна графика“, „Устойчива мода“, „Технологии на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, „Роботика“, „Фермерство“ и „Стопанисване на горите“.

Старши експертът в РУО – Кюстендил, инж. Силвия Тонева отбеляза, че сред 22-те паралелки за професионално образование са професии, за които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда – „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Възобновяеми енергийни източници“, „Готварство“, „Ресторантьорство и кетъринг“, „Фермерство“, „Стопанисване на горите“ и „Автомобилна техника и мехатроника“.

За новата учебна година е предвидено разкриването и на три паралелки в V клас – две в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил и една в Профилираната гимназия „Христо Ботев“ в Дупница.

В срещата участваха и зам.-областният управител Георги Джоглев, главният секретар на ОА – Кюстендил, Гергана Михайлова, представители на Бюрото по труда, общински администрации, работодателски и синдикални организации.