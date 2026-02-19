Борислава БОРИСОВА

Във Видин отбелязаха 210 години от рождението на видния български духовник, политик, общественик и щедър дарител Екзарх Антим, който е и Видински митрополит. На 16 февруари 1872 г. той е провъзгласен за първи български екзарх.

По повод възпоменателната годишнина в митрополитския храм „Св. Николай Чудотворец“ бе отслужена Архиерейска света литургия и панихида от Видинския митрополит Пахомий, след което бяха поднесени венци и цветя в Мавзолея на първия български екзарх.

По-късно в конферентния център на Областна администрация – Видин, бе открита конференция, на която научни доклади изнесоха проф. д-р Пламен Митев от СУ „Климент Охридски“, проф. д-р Пламен Павлов от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ и доц. д-р Венцислав Каравълчев от Богословския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В залата бе представена и документалната изложба „Вяра и държавност“, дело на Държавна агенция „Архиви“ и Народното събрание, подготвена за честванията на 125-години от кончината на Екзарха, който е председател на първия български парламент.

На проявите присъстваха Видинският митрополит Пахомий, областният управител на Видин Ани Арутюнян, народни представители, представители на местната, държавната и духовната власт, много граждани и ученици.

По-късно в Драматичния театър „Владимир Трандафилов“ се проведоха тържествен концерт и документална театрална постановка „Антим – пастир на българския народ и държавник преди държавността“, представена от ученици от ППМГ „Екзарх Антим I“. В програмата се включи и хорът на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а за финал танцови изпълнения представи видинската фолклорна студия „Северняци“.

На официална церемония бяха отличени и победителите в ученическия конкурс за есе и рисунка по темите „Историческата памет и съвременният смисъл на делото на Екзарх Антим I“ и „Екзарх Антим I – символ на вяра и родолюбие“, обявен от Видинската митрополия, областната администрация и ППМГ „Екзарх Антим I“, която отбеляза и своя патронен празник.