Държавният план-прием в гимназиален етап в област Смолян да намалее с една паралелка до общо 34. Това предвижда предложението за учебната 2026/2027 г., изготвено и представено от РУО – Смолян, на заседание на Областната комисия по заетост в Смолян.

Причина за предложението е намаляването на учениците, които ще завършат VII клас през тази учебна година.

През миналата те са били 673-ма, а през настоящата – 652-ма. Това налага, макар че през миналата година са сформирани всички планирани 35 паралелки, за новата учебна година те да бъдат намалени с една. Данните бяха коментирани от началника на РУО – Смолян, Никола Запрянов.

План-приемът е съобразен с предложенията на училищата, предпочитанията на учениците и родителите, търсените професии в региона, но най-вече с броя на завършващите седмокласници. А за последните 4 години поради демографските процеси в региона техният брой е намалял с цели 21%.

По време на обсъждането в Областната комисия по заетост в Смолян бе отбелязано, че се търсят варианти за намаляване влиянието на негативните демографски тенденции върху образователната система в Смолянска област. Стремежът в одобрения план-прием е към балансиране между професионалните и профилираните паралелки, като се предлага първите да бъдат 15, а вторите – общо 19.

Заложените 34 паралелки са разпределени по общини според броя на завършващите седмокласници.

Така в община Смолян при 277 ученици в VII клас се предлагат 7 профилирани и 6 професионални паралелки. В община Рудозем седмокласниците са 70 и се планират 3 профилирани паралелки, в община Мадан – 63 ученици и по две профилирани и професионални паралелки; в община Златоград – 58 ученици и по две професионални и профилирани паралелки; в община Девин – 58 ученици и две профилирани и една професионална паралелка; в община Доспат – 54 ученици и по една професионална и профилирана паралелка; в община Чепеларе – 32 ученици и по една профилирана и професионална паралелка; в община Баните – 16 ученици и една профилирана паралелка; в община Неделино – 15 ученици и една професионална паралелка; и в община Борино – 9 ученици и една професионална паралелка.

В предложението за държавен план-прием е планирана и една паралелка от 26 ученици в V клас в ППМГ „Васил Левски“ в Смолян.