„Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината и успява да мотивира в по-голяма степен учениците да учат.“ Това казва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на дискусия за иновациите в образованието и уменията на бъдещето, съобщава Пресцентърът на МОН.

В момента 526 училища в страната са със статут на иновативни,

като нововъведенията им са различни – организационни, управленски, но най-често – педагогически, свързани с разработването и прилагането на нови модели на преподаване.

„Чрез иновациите променяме доминиращата култура на формализъм в системата. През последните години се създаде практика и нагласа за въвеждане на иновации, като училищата създаваха проекти и кандидатстваха, излизайки от задължителните стандарти“, отбелязва министър Вълчев.

По думите му тези подходи имат съществена роля за мотивацията на учениците и повишаване на техните резултати.

Според просветния министър образователните стандарти трябва да бъдат по-общи, като задават целта и по-малко инструктиращи с конкретни правила.

„Това ще стане с промяна на философията, а системата ще бъде по-иновативна, ако се развива отдолу нагоре“, казва Красимир Вълчев.

Министърът коментира и възможността за въвеждане на акредитирани иновации в училищата,

които да дадат по-голямо доверие и свобода на образователните институции. Идеята е част от училищата да могат да прилагат иновативни практики без задължително одобрение на проекти и включване в Списъка на иновативните училища чрез Министерския съвет.

„Училищните иновации ще се насърчат при по-голяма автономия в институциите, при по-облекчени учебни програми и планове“, заявява министър Вълчев.

Според него без намаляване на задължителното учебно съдържание няма как да се освободи време за формиране на ключови умения.

Панелисти на събитието бяха народният представител Йорданка Фандъкова, заместник-министър председателят по иновации и растеж Томислав Дончев, директорът на Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ – София, Веселина Иванова и социологът Евелина Славкова. Форумът се провежда с подкрепата на Фондация “ Конрад Аденауер“.