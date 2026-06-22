*Росица НИКОЛОВА

Детска театрална пиеса на поетесата Ники Комедвенска „влезе“ в читалнята на сливенската библиотека „Зора“. Авторката и учениците ѝ от литературния клуб в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ в Сливен на два пъти представиха премиерно „Дум, Бам и Тряс“ пред третокласници и петокласници от сливенското ОУ „Димитър Петров“.

Приказната история в рими „Дум, Бам и Тряс“ е с вълшебства и множество персонажи. Главна героиня в заплетения сюжет е Катето. Малкото момиче прилича на онези умни деца, които носят товара на родителски амбиции. Драмата на Катето е, че не ѝ разрешават да играе, и не може да общува с връстниците си дори когато си е научила уроците. Мама и татко винаги отсичат: „Игри на слабаците само приличат! Започваш латински веднага, защото в Оксфорд без латински не вземат, а ти трябва да бъдеш най-първа от всички!“. И така завръзката според правилата на жанра е настъпила. Катето започва да се бунтува. А решението ѝ да бъде различна, я води към изпитания и обрати в компанията на таласъмчета – пакостниците Дум, Бам и Тряс, много горски обитатели и джуджета.

Краят, очаквано, е щастлив. Умното момиче разбира, че книгите и уроците са наистина важни, но е важно и да имаш приятели. Поуката е, че „с приключения децата минават през много трудности, но когато са заедно, могат да постигнат всичко, стават по-силни, по-смели и по-добри“. Такъв извод правят и малките зрители, вдъхновени от историята.

Актьорите от литературния клуб и Ники Комедвенска трябваше да изпълнят по няколко роли, защото персонажите в сюжета бяха 24. Авторката например бе и в ролята на майката, и на Бабеца Меца. Любопитен факт е, че никой не носеше театрален костюм. С дънки и суичъри действащите лица се движеха, страдаха, радваха и успяха да създадат ярки образи, докато четат текста. Превърнаха библиотечното пространство в импровизирана сцена.

„Представянето ни имаше за цел да провокираме интереса към четенето сред детската публика. В литературния ни клуб не се занимаваме с театър. Работя с ученици, които обичат да четат и развиват творческия си потенциал в писането на поезия и проза“, разказа Ники Комедвенска.

Уточнението е, че при гостуването в „Зора“ – първата и най-стара библиотека в Южна България, малките зрители са опознали професията на библиотекаря, а някои са се присъединили към семейството на читателите в детския отдел.

Събитията предшестват осъществяването на нов амбициозен и полезен проект на поетесата. Тя подготвя книга с „Дум, Бам и Тряс“ и още четири свои детски пиеси. Изданието ще се появи вероятно през септември.

„Подготвям го като помагало за учители. Мисля, че то наистина ще улесни колегите и че има нужда от него“, заяви тя.

Очакванията са, че пиесите могат да разнообразят както делниците, така и празниците в училище.

Авторката използва доста персонажи, което пък ще даде възможност в представленията да бъдат включени всички деца от класа. Някои роли може да се изпълняват и от възрастни. Дали ще се намерят безстрашни родители, които да бъдат актьори в театралната пиеса? Най-важното е да я гледат, защото тя е поука и за тях, както биха казали децата им.

Ники Комедвенска е филолог, автор на няколко книги с поезия. Публикувала е и проза. Носител е на редица национални отличия, сред които и на Националната награда „Дамян Дамянов“. До началото на юни бе преподавател по български език и литература в родния си Сливен.