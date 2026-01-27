Акулите разчитат на страховити зъби, които се регенерират през целия им живот. Ново проучване на германски учени обаче показва, че окисляването на океана може да увреди тези важни „инструменти“, предаде „Асошиейтед прес“, цитирана от БТА.

С нарастването на киселинността на океаните зъбите на акулите могат да станат структурно по-слаби и по-склонни към счупване, което потенциално застрашава тяхната роля на върха на хранителната верига.

„Открихме, че киселинността оказва корозионен ефект върху зъбите на акулите“, заяви водещият автор на изследването Максимилиан Баум, морски биолог от Университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф.

Екипът публикува резултатите си във Frontiers in Marine Science, отбелязвайки, че океаните може да станат близо десет пъти по-киселинни до 2300 г.

Учените са изследвали над 600 изхвърлени зъба на рифова акула във вода с настоящата и прогнозирана киселинност на океаните. Те установили, че зъбите в по-киселинна вода проявяват пукнатини, дупки, корозия на корените и структурни повреди.

Резултатите „показват, че окисляването на океана ще окаже значително въздействие върху морфологичните свойства на зъбите“, отбелязват учените. Акулите разчитат на хиляди зъби през целия си живот, за да регулират популациите на риби и морски бозайници.

„Зъбите на акулата са високоразвити оръжия, създадени за рязане на плът, а не за съпротива срещу океанската киселинност“, посочва Баум. Много видове акули са застрашени от изчезване, като над една трета са изложени на риск според Международния съюз за защита на природата (IUCN).