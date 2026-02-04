Седемнадесетгодишният Димитър Кисимов триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия и написа нова златна страница на българския тенис в турнирите от Големия шлем. Талантливият младеж и неговият партньор Конър Дойг (ЮАР) победиха във финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. На летище „Васил Левски“ Димитър бе посрещнат с възгласи „Шампионе“ от много свои съотборници, приятели, съученици и представители на столичното 55. СУ „Петко Каравелов“, сред които е и директорката Таня Панчева.

„Много се гордеем с Димитър. Успехът му е радост не само за 55-о училище, а и за цялата страна. Очакваме занапред тепърва да ни радва с нови покорени върхове в световния тенис“, заяви с вълнение пред „Аз-буки“ Панчева.

С нея на летището са целият клас на Димитър, както и класният му ръководител Даниела Генова.

Завладени от еуфория, представителите на 55. СУ поздравяват 17-годишния талант за успеха и му пожелават да е жив и здрав и да продължава напред.

„Имам голяма подкрепа от всички мои съученици, приятели и роднини и от цяла България. Това означава много за мен. Благодарен и щастлив съм. Да спечелиш титла от Големия шлем, е уникално усещане. Горд съм!“, каза пред репортери шампионът, след като кацна на родна земя.

Седемнадесетгодишният талант споделя, че са вярвали, че могат да стигнат до финала.

С подкрепата на неговия треньора и на този на партньора му са направили добри стратегии, които са помогнали за доброто представяне на турнира. Споделя, че най-трудният момент е бил преди двубоя за титлата, както и първите геймове от финала, но след като овладяват емоциите, се справят.

Тази година Димитър ще продължи да играе при юношите, но ще участва и при мъжете. „Главната ми цел е сингълът. Искам там да се представям по-добре. Моята мечта е да спечеля Голям шлем при мъжете на сингъл и да съм в топ 10 на световната ранглиста“, споделя младият талант. Вдъхновен е да постигне успехите на Григор Димитров и да влезе сред първите трима в ранглистата като него, а защо не и да се изкачи на върха.

Димитър е ученик в XIА клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. И не само постига впечатляващи успехи в световния тенис. За него образованието е приоритет. Младежът е редовна форма на обучение и постига добри резултати в 55. СУ „Петко Каравелов“.

„Димитър е много добър ученик, старае се много. Успехът му е много добър. Специфичното за него е, че е ученик в редовна форма на обучение. Това го отличава от останалите спортисти. До обяд е на училище, като не пропуска нито един час, освен ако не е на състезание. Следобед е отдаден на спорта и тренира. И през нощта учи“, споделя с гордост за своя възпитаник директорката Таня Панчева.

Отбеляза още, че за Димитър и за неговите родители е важно младият тенисист да получи добро образование успоредно с развитието на спортната кариера. „Той държи да е в училище със съучениците си. И е изключително трудолюбиво, дисциплинирано и скромно момче“, подчертава директорката.

През октомври 2025 г. от столичното училище връчват и специален плакет на Димитър в знак на признание за неговите спортни постижения. Това става, след като юношата триумфира с титлата на сингъл на турнир от категория J200 на ITF, проведен в Мула, Турция.

Любопитен факт е, че през лятото на 2025 г. участва на емблематичния турнир „Уимбълдън“, където отпада от своя бъдещ партньор на двойки Конър Дойг, с когото спечелиха Откритото първенство на Австралия.