Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“, Велико Търново, представя бродуейския мюзикъл „Дракула“ на сцената на Летния театър в морската ни столица.

„Това е история за любовта, страха, изкушението и безсмъртието“, казва режисьорът Петко Бонев.

А диригентът Патриков провокира още повече интереса: „Озвучаването на спектакъла напомня филмова лента на психотрилър и обещава на зрителите преживяване, в което симфоничният оркестър ще звучи като истинска рок банда“.

След премиерата на спектакъла в старопрестолния град през декември миналата година,

на 26 юни и морската ни столица получава шанс за среща с емблематичния граф.

Произведението на световноизвестния композитор Франк Уайлдхорн е под диригентството на маестро Георги Патриков и режисурата на Петко Бонев.

За Бонев „Дракула“ е спектакъл, съчетал най-доброто от музикалния театър – силна драматургия, въздействаща музика, впечатляващи визуални решения и ярки актьорски превъплъщения. Маестро Патриков определя като предизвикателство музиката на Уайлдхорн, която излиза извън класическото звучене и близо 80% е в стилистиката на рок операта.

Великотърновският театър, откупил правата на култовия мюзикъл и представил го първи в България, обещава на публиката драматизъм, чийто заряд идва както от либретото на Дон Блек и Кристофър Хамптън, така и

от въздействието на тембрите и рок енергията.

От пресцентъра на културната институция съобщават, че на сцената на Летния театър във Варна ще излязат оркестърът, хорът и балетът на МДТ „Константин Кисимов“, както и популярни изпълнители от оперната, музикалната и театралната сцена. В образа на граф Дракула влиза Бранимир Недков, а освен него в спектакъла участват Християна Лоизу, Никола Попов, Калина Костова, Елена Траянова, Драгомир Шопов, Цинг Фанг Хе, Георги Тодоров, Цветомил Йорданов, Иван Челавров, Пламен Долапчиев, Диана Димитрова и Гергана Цакова. Всички те ще вдъхнат живот на персонажите от историята на Брам Стокър.

„Специално за постановката към оркестровия състав се присъединява виртуозният китарист Цветан Маринов, а използването на електрическа китара, електронни пиана и нестандартни ударни инструменти създава уникална звукова картина, която засилва усещането за мистерия и напрежение“, уточняват от МДТ „Константин Кисимов“.

Не можем да не отбележим и визията на спектакъла.

За нейното въздействие роля има и 3D мапингът на Лора Руневска,

за която „Аз-буки“ вече писа. Сценографията и костюмите са на Ася Стоименова и пресъздават готическия свят на романа. Танцовите картини на Катя Богданова допълват внушението за зрелищност, а за хоровата подготовка заслуга има хормайсторът Яница Първанова.

И още един любопитен факт. За зрителите режисьорът Петко Бонев издава, че в българския вариант на „Дракула“ е оставил действие в хотел „Одеса“ във Варна, което липсва в либретото, но присъства в романа на Брам Стокър.