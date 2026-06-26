Представители на 30 професионални гимназии от страната бяха отличени по време на церемонията „Ученическото самоуправление – гласът на учениците“, която се проведе в Националната финансово-стопанска гимназия. Събитието отбеляза финала на националната инициатива за ученическо самоуправление в професионалните гимназии през учебната 2025/2026 г., съобщава Пресцентърът на МОН.

Целта ѝ е да се насърчи активното участие на младите хора в живота на училищната общност.

Всички участници бяха наградени за принос към развитието на ученическото самоуправление в професионалните гимназии.

По време на церемонията бяха представени новите символи на инициативата – нейният химн, официален сайт и визуална идентичност. Ученици от 7 професионални гимназии разработиха нейната интерактивна платформа.

Награди за това получиха

възпитаниците ПГ по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора, ПГ по електротехника и електроника – Пловдив, ПГ по компютърни технологии и системи в Правец, Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“ във Варна, ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен и столичните Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ и НФСГ.

Всички училища получиха книги за училищните си библиотеки, осигурени от Министерството на образованието и науката и издателство „Фют“, както и грамоти, връчени от Синдиката на българските учители. Инициативата се организира от Фондация „Институт за информални иновации“.

В събитието се участваха началникът на РУО София-град, Елеонора Лилова, директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева, д-р Таня Желязкова-Тея, учредител и председател на Настоятелството на Института за информални иновации, директори на училища и др.