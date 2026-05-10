При високо качество на изпратените творби преминава и XIX издание на Националния конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството“ – Сандански 2026. Организатори на проявата са 3. ОУ „Христо Ботев“ в южния град с директор Румен Сидеров, местната община, РУО – Благоевград, Националният дворец на децата и МОН. Конкурсът е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Класирането е дело на жури в състав Димитрина Стаматова, Елеонора Узунова и Антон Костадинов – старши учители в 3. ОУ „Христо Ботев“, Сандански.

В I категория – училища, в първа възрастова група (I – IV клас) победител е Каролина Рангелова (9 г., 10. ОУ „Алеко Константинов“, Перник). Второто място печели Симай Карахасан (10 г., Ардино, индивидуален участник), на третото се нарежда Ива Николова (I клас, ОУ „Найден Геров“, Бургас).

Във втора група (V – VIII клас) на първо място е класирана Константина Симеонова (11 г., СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг). Втори е Александър Ангелов (13 г., с. Зафирово, обл. Силистра, индивидуален участник), а трета – Цветомира Павлова (13 г., СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг).

В трета група (IX – XII клас) не са присъдени награди.

Във II категория – школи по изобразително изкуство към ОДК, частни школи, частни училища и др., в първа група печели Бориса Димитрова (9 г., детска арт школа „Живопис“ – Казанлък). Нейни подгласници са Ана Улицка (IV клас, школа „Медната палитра“, Бургас) и Есма Мустафа (8 г., ЦПЛР – ОДК, Кърджали).

Във втора група победител е Виктория Маркова (12 г., школа „Живопис“, Казанлък). Второто място печели Рая Терзи (13 г., ЦПЛР – ОДК, Ардино), а на третото е класиран Християн Христов (13 г., НЧ „Христо Ботев 1901“, с. Зафирово, обл. Силистра).

В трета група първи е Раян Купенов (17 г., школа „Живопис“, Казанлък) пред Ебру Делиюсеин (16 г., ЦПЛР – ОДК, Ардино) и Николай Паунов (VIII клас, ЦПЛР, Враца).

Специална награда за отлично представяне в Конкурса (плакет за най-добра колекция от детски рисунки) е присъдена на НЧ „Христо Ботев 1901“ – с. Зафирово, община Главиница, обл. Силистра.

Заедно с Конкурса

за десета поредна година в края на април се провежда и пленер-живопис „Вълшебната палитра“.

Участниците в него творят в Градския парк, а на белите листа оживяват техните емоции, мечти и усмихнат поглед към света.

За децата от начален етап пък е организиран конкурс за детска рисунка на асфалт „Аз вярвам в чудеса!“ в двора на училището домакин. Първо място в него печелят децата от IIIБ клас, а след тях се нареждат и младите творци от IIIA и IIВ клас.

Преди награждаването призьорите в Конкурса посещават Археологическия музей в Сандански, прилежащите археологически обекти, храма „Св. Георги“ и Градската художествена галерия. Програмата включва и разглеждане на монументалните скулптурни творби в Градския парк и фотопленер. Наградени и подбрани от журито рисунки пък са представени в изложба в целогодишно функциониращата ученическа художествена галерия 3. ОУ „Христо Ботев“ в Сандански.