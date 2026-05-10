„На 5-годишно дете бих казала, че МИНА музей е място, където историите оживяват около теб. Можеш да влезеш вътре в тях, да откриеш нови светове, да научаваш неща, без да усещаш, че учиш, и най-важното – да играеш, да се движиш и да бъдеш свободен.“

Така Десислава Микулашева, мениджър на МИНА музей в София (MINA Sofia), отговаря на въпроса на „Аз-буки“ как би описала имерсивното пространство на едно дете. „В буквалния си превод „имерсивен“ означава „потапящ/изцяло обгръщащ“. Т.е. това е преживяване, което те заобикаля напълно“, обяснява Микулашева.

Вероятно и родителите обясняват по подобен начин предстоящите преживявания, защото на състоялата се в края на март премиера на най-новия спектакъл „Космос – Открийте тайните на Вселената“ имаше много деца. И правеха точно това – играеха, тичаха и дори лягаха, докато около тях се приближаваха и изчезваха Сатурн, Юпитер, Марс и звездите, към които човечеството е вперило поглед отдавна.

Разговаряме с Деси за образователния спектакъл, но и за това дали българските зрители проявяват интерес към прожекциите на имерсивния музей и какво точно представлява МИНА, след като не е нито кино, нито театър, нито галерия.

„Прожекциите съчетават звук и 360-градусово изображение, свобода на движение в пространството и възможността да го възприемеш от всеки ъгъл, сякаш си изцяло „потопен“ в живото преживяване, което спектакълът предлага. Българите имат високи стандарти по отношение на преживяванията, но се привличат от новото“, казва Микулашева.

Лично за нея

имерсивното преживяване е мощна универсална формула,

защото активира емоционалните, умствените и физическите елементи на възприятията и ни позволява да използваме новите технологии за образователни цели.

„Това, което прави МИНА различен, е, че обединява множество пластове на преживяването едновременно. Ти не само виждаш образ – ти си заобиколен от него, чуваш го и го изживяваш физически чрез движение“, допълва Деси.

Въпреки че определението „имерсивно“ все още не е популярно у нас, благодарение на МИНА за по-малко от година българските зрители имаха възможност да съпреживеят и усетят по различен начин света на динозаврите, подводния свят, Египет, както и произведенията на Ван Гог, Матис, Моне и Василий Кандински. Музеят за имерсивно изкуство в София предлага богата програма, която се актуализира на всеки 4 седмици и е подходяща за разнообразна по възраст и интереси аудитория.

Най-новият спектакъл – образователното шоу „Космос“, което ще се прожектира до 25 септември, е имерсивно преживяване, подходящо за учащи се, защото е адаптирано за България с помощта на доц. д-р Владимир Божилов – астроном, преподавател в катедра „Астрономия“, зам.-декан на Физическия факултет на Софийския университет и научен комуникатор, който е добре познат на българските училища. С умелото и професионално общуване както с малките зрители, така и с възрастните, по време на премиерата доц. Божилов подготвя публиката за „разходката“ из Слънчевата система.

Като акцентира и върху постиженията на човечеството в изследването на Космоса,

шоуто включва архивни кадри от космическата мисия на първия български космонавт Георги Иванов (1979 г.) на борда на „Съюз 33“ и на полета на втория българин в Космоса Александър Александров (1988 г.), летял на „Съюз ТМ-5“ до космическата станция „Мир“. Видеокадрите са от архива на БНТ, а публиката получава шанса да види и специалната изложба с информация и снимки, свързани с първите български космически мисии, предоставени от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Децата, присъстващи на премиерата на „Космос“, бяха развълнувани още преди прожекцията, защото

имаха възможност да докоснат макет на космическа станция и глобус на Луната, както и да опитат космическа храна.

Лиофилизираните ягоди, банани, цвекло, сирене и пилешко на българска компания определено грабнаха вниманието, но не само на малчуганите, а и на техните родители.

„За нас имерсивното преживяване не е просто спектакъл, а създаване на нов начин за учене и ангажиране с културата. Технологията ни позволява да превеждаме сложни идеи в интуитивни преживявания. Все повече интегрираме наративни пластове – глас, контекст и образователно съдържание, така че посетителите могат да изберат колко дълбоко искат да се ангажират, независимо дали емоционално, визуално или интелектуално“, обяснява спецификата на музея Десислава.

Образователните спектакли обичайно продължават 6 месеца, но ексклузивно на зрителите често се предлагат за празници или определени дати допълнителни 10-минутни прожекции. Техният живот е само няколко седмици, като последната такава е шоуто „Изключителни жени“, посветено на Месеца на жената и на жените пионери в различни области на живота, науката и социалните достижения.

Микулашева уточнява, че типичен спектакъл трае около 20 минути, като MINA Sofia предлага комбинация от минимум два спектакъла на цената на един билет. Билетите могат да бъдат закупени онлайн чрез уебсайта на МИНА, както и на място, а капацитетът на залата е 70 седящи места и много над 150 правостоящи. И тъй като екипът на имерсивния музей покани чрез Министерството на образованието и науката ученици от цяла България да се запознаят на живо с новия вид представления, Десислава пояснява, че груповите посещения са с отстъпка, а придружаващите учители се допускат безплатно.

„Това, което изграждаме, не е нишово, а приобщаващо пространство. Всяко шоу е проектирано така, че различни сегменти от аудиторията да могат да си вземат нещо от него, на своето ниво на възприятие и очаквания. За нас успехът означава, че много и различни хора успяват да споделят едно и също пространство и да го преживеят по свой начин“, споделя мениджърът. И разказва за „Аз-буки“, че продукциите се разработват вътрешно от MINA Studios, а всеки проект започва с проучване и разработване на концепция.

„Търсим теми, които могат да бъдат добре преведени в зрително и пространствено преживяване. Оттам нататък процесът е колаборативен – между визуални художници, аниматори, звукови дизайнери и писатели. Предизвикателството е винаги да се балансира художественото изразяване с яснотата, така че преживяването да остане едновременно емоционално и разбираемо“, пояснява Микулашева.

Но освен да се „потопим“ в образи, в новия музей на София можем да се „потопим“ и в музика.

И да усетим въздействието и на двете заедно. В края на март в него се провеждат два концерта: имерсивен концерт „Чайковски: „Лебедово езеро“ и „Лешникотрошачката“ и имерсивен концерт „Емблематична филмова музика“.

Десислава обяснява, че имерсивният концерт е изцяло нов вид събитие. „Там, където музиката, изпълнена на живо, и изобразителното изкуство се сливат в единно, всеобхватно изживяване. Когато звукът изпълва пространството в същия момент, в който образите те заобикалят отвсякъде, границата между публика и произведение на изкуството се разтваря. Можем да потвърдим, че този формат бе посрещнат от българската публика с изключителен ентусиазъм и положителна обратна връзка. Изглежда, хората жадуват за преживявания, които им въздействат на няколко нива едновременно, и това именно прави имерсивният концерт“, казва тя.