Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първия етап от приема в VIII клас в София, показват данните на РУО – София-град, съобщава Пресцентърът на МОН.

Министерството на образованието и науката публикува на 14 юли първото класиране за прием в VIII клас, в което участват около 55 000 ученици от страната.

С най-висок минимален бал на първото класиране отново е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“,

където последният приет на него има бал от 481,25 точки (преди година той беше 487,5 точки). Следват 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 462,50 точки, 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – 454 точки, Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет в София – 450,75 точки, Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – 444,5 точки, 73. СУПЧЕ „Владислав Граматик“ – 441,5 точки, Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – 439,79 точки, Първа АЕГ – 434 точки, 51. СУ „Елисавета Багряна“ – 429,5 точки, и 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 423,5 точки.

Петима кандидат-гимназисти са постигнали максималния възможен бал от 500 точки.

Четирима от тях са приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“.

При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, която е посочена като първо желание 508 пъти. Следват паралелката с интензивно изучаване на немски и втори чужд език английски в 91. НЕГ с 454 първи желания и тази с интензивно изучаване на английски и втори чужд език испански във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ с 324 първи желания.

Сред професионалните специалности най-предпочитани са „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти в заявленията, „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в същото училище с 1256 посочвания, както и „Мениджмънт и икономика“ с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избрана 1146 пъти.

В София с най-висок минимален бал е паралелка с профил „Математика“ (математика и информатика) и разширено изучаване на немски език в СМГ – 485,75 точки от максималните 500 т.

(486,5 т. за мъже и 485,75 т. за жени). Максималният бал тази година е 500 т. за жени и 499,5 т. за мъже. Това показват данните, публикувани от РУО – София-град.

Следват паралелка с математически профил (математика и физика) и разширено изучаване на английски език в СМГ – 483 точки, и паралелка с математически профил (математика и информатика) и английски език в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ – 481,25 точки.

Преди година начело по най-висок минимален бал на първите три места бяха математически паралелки в СМГ, като начело беше тази с профилиращи предмети математика и физика (АЕ) – 493,25 точки, пред тази с математика и информатика (АЕ) – 490,75 точки, и математика и физика (НE) – 490 точки.

В топ 10 тази година попадат още паралелка с математически профил и разширено изучаване на английски език в СМГ – 481,25 точки, паралелка с профил „Математика“ и немски език в НПМГ – 480,25 точки, паралелка с профил „Природни науки“ (АЕ, ХООС, БЗО) в НПМГ – 479,34 точки, паралелка с интензивно изучаване на испански език в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ (втори език английски) – 474,5 точки, паралелка с профил „Интелигентни системи“ (АЕ, НЕ) в Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет в София – 467,5 точки, паралелка с интензивно изучаване на испански език в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ (втори език италиански) – 462,5 точки, и паралелка с интензивно изучаване на немски език в 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ (втори език английски) – 462,5 точки.

В държавния план-прием за столицата са утвърдени общо 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални.

От класираните ученици 288 са от други области на страната.

За участие в първия етап на класирането в столицата са подадени 10 785 заявления. Некласирани в този етап са 798 кандидат-гимназисти. Те участват автоматично във втория етап.

Останалите могат да се запишат или да подадат заявление за участие в следващо класиране в периода 15 – 17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. На 22 и 23 юли е записването на приетите на втория етап. От 27 до 28 юли се подават документи за третия етап на класирането за гимназиите, а до 5 август е обявяването на резултатите от четвъртия етап.