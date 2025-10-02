Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Камелия Вунчева, 9. клас[1],

Мария-Сара Мандил, 9. клас1

Ръководител: Марияна Георгиева

СУ „Димчо Дебелянов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.20

Резюме. Шоколадът има древна история – от какаовите зърна на маите и ацтеките до глобалната индустрия днес. В това проучване разгледахме състава му с акцент върху теобромина и кофеина – алкалоиди с въздействие върху нервната система. Проведохме опити, които доказват разликите в съдържанието на захари и мазнини в черния, млечния и белия шоколад. Обърнахме внимание на влиянието на съставките върху организмите – положителни ефекти, но и рискове при прекомерна употреба. Подчертахме значението на избора на качествен шоколад с коректно изписани съставки, по-ниско съдържание на захар, отсъствие на трансмазнини и разбира се – умерена консумация за здравословен начин на живот. Шоколадът е не само удоволствие, но и част от съвременната химична и хранителна индустрия с важно социално и икономическо значение. Той не е само вкус, а и наука – от структура на съставките до взаимодействията им в организмите.

Ключови думи: шоколад, химия, състав, влияние, умереност