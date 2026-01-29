Борислав Борисов,

Деян Димитров,

Николай Нинов,

Теодор Христов

Природо-математическа гимназия – Ловеч

Резюме. Статията е ученическа разработка под ръководството на доц. д-р Веселин Ненков. Новите резултати в нея получиха отлична оценка по време на представянето є в международния конкурс „Методология и информационни технологии в образованието“ през 2019 г. и разработката беше удостоена с първа награда. Тя е посветена на геометрични места, определени от забележителни точки в триъгълник, получен от равностранни триъгълници с върхове върху постоянна окръжност. Конструкцията на триъгълника е подобна на тази от стартовата задача в първия международен „Мрежов изследователски проект“ с участието на България, Казахстан и Русия. Основната разлика в двете конструкции се състои в разположението на две двойки върхове на равностранните триъгълници – в първоначалната задача те лежат върху постоянна права, а в настоящата – върху окръжност. Получените геометрични места са окръжности, елипса и крива от четвърта степен.

Keywords: equilateral triangle; circle; ellipse; curve of fourth degree

