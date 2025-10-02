Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Марта Пенчева, 10. клас[1]

Ръководител: Васка Сотирова

НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.29

Резюме. В проекта са разгледани различните видове химични съединения, предизвикващи усещане за люто: капсаицин (в чушките), пиперин (в черния и белия пипер), джинджерол (в джинджифила), алилизотиоцианат (в уасабито и горчицата) и алицин (в лука и чесъна). Представени са полезните свойства на тези съединения и въздействието им върху човешкото тяло. По-голямата част от тях подпомагат имунната система и храносмилането, а някои имат и други, по-специфични свойства. Разгледани са и някои митове и вярвания, свързани с лютите храни, като например защо се е вярвало, че чесънът действа против уроки, или защо джинджифилът е по-полезен, като се направи на чай. Представени са също и два експеримента, включващи люти храни. За първия е използван черен пипер, за да се демонстрира как сапунът намалява повърхностното напрежение. Вторият изследва електропроводимостта и електролитните свойства на горчицата и джинджифила.

Ключови думи: люто, капсаицин, пиперин, джинджерол, алилизотиоцианат, алицин