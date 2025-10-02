Категория „Презентация“, възрастова група 11. – 12. клас

Елица Нейкова, 11. клас[1],

Елисавета Григорова, 11. клас1

Ръководител: Майя Найденова

Профилирана природо-математическа „Гео Милев“ – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.30

Резюме. В разработката е представена информация за растението хинап като физиология (кратка характеристика), химичен състав, особености на полезните му свойства и приложението му както в народната медицина, така и в кулинарията. За доказване на полезните свойства на плода бе проведен експеримент по образец на глобалния експеримент през 2013 г. Той се базира на качествената реакция за доказване на витамин С, използвайки йод и царевично брашно. Първо определихме средното количество витамин С, което реагира на капка йод. След това експериментално изчислихме съдържанието на киселината в плодовете. Количеството, открито в изсушения хинап, бе по-малко от това, намерено в портокала.

Ключови думи: хинап, аскорбинова киселина, йод, портокал, витамин С, царевично нишесте

