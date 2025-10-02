Категория „Презентация“, възрастова група 11. – 12. клас

Живко Зидаров, 11. клас[1]

Ръководител: Деян Димчев

Частно средно училище „Леонардо да Винчи“ – Добрич

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.31

Резюме. Основната цел на разработката е да се демонстрира защо алуминият е толкова важен и специален както днес, така и за нашето бъдеще. Описани са както историята на алуминия, от откриването му до наши дни, така и неговите основни свойства и приложения. Разглеждат се екологичните ефекти от производството на алуминия, като се посочват двата основни проблема и техните решения. Проведени са серия експерименти, с които се разглежда реакцията на алуминия със солна киселина. Освен интересните резултати, които постигнахме (например горене на чист водород), демонстрирахме защо трябва препаратите за почистване да се използват с голямо внимание и винаги да се спазват предупрежденията на етикетите.

Ключови думи: алуминий, екология, експеримент, солна киселина

