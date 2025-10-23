Гл. ас. д-р Александър Христов, гл. ас. д-р Анета Рашева,

ас. д-р Русана Гаджанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.07

Резюме. Настоящата публикация отразява етап от по-мащабно изследване, свързано с теоретичната и практическата подготовка на студентите от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта е да се представи мнението на базовите специалисти относно нивото на теоретичната и практическата подготовка на студентите от специалност „Социални дейности“, по време на преддипломната практика. Анкетното проучване е проведено с 21 души (17 жени и 4 мъже) от организации в сферата на социалните дейности на възраст от 25 до 65 години. Изследването е осъществено в рамките на преддипломната практика по социална работа през учебната 2023/2024 г. Обобщените и систематизирани данни показват, че почти 2/3 от базовите специалисти са удовлетворени и имат положителна оценка за теоретичната подготовка на студентите преди провеждането на предипломната им практика. Респондентите считат, че студентите успяват да свържат и приложат натрупаните теоретични знания в реалната работа по време на практиката.

Ключови думи: преддипломна практика, базови специалисти, социална работа, професионална реализация