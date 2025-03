Акад. Васил Гюзелев

Българска академия на науките,

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2025-1-6-mon

Внукът на големия български византинист и медиевист Димитър Ангелов (1917 – 1996), носещ неговото име, който понастоящем е професор в Харвардския университет (САЩ), с право е считан за един от най-големите съвременни познавачи на историята на Византия и на Европейския югоизток през Средновековието (IV – XV в.).

Публикувал през 2007 г. своята забележителна с обхватност и задълбоченост монография, представяща имперската идеология и политическа мисъл във Византия (1204 – 1330) (Angelov 2007), дванадесет години по-късно, през 2019 г., той издаде новото си монографично изследване „Византийският елин – животът на император Теодор Ласкарис и Византия през тринадесети век“, посветено на дейността и творчеството на владетеля на Никейската империя Теодор II Ласкарис (1254 – 1258) (Angelov 2019).

Както е добре известно, синът на никейския император Йоан Дука Ватаци (1222 – 1254) през 1235 г. се е оженил за дъщерята на великия български владетел Иван Асен II (1218 – 1241) и този брак е имал важно църковно-политическо значение както за Българското царство, така и за Никейската империя (Bojilov, Gyuzelev 2006, pp. 293 – 300; Gyuzelev 2016, pp. 15 – 30; Gyuzelev 2021, pp. 123 – 145). Ала не само този факт е причината да се посвети настоящият отзив на монографията на този изтъкнат и световно признат български учен, а нейните качества на един от съвременните еталони на научен подход и анализ на историческите извори и формулиране на аргументирани гледища.

Монографията в структурно отношение съдържа: въведение, 10 глави, 5 апендикса (допълнения), редица списъци на илюстрациите, картите, исторически личности, византийски и други владетели, богата библиография на изворите и изследванията, показалец на личните и географските наименования. Бележките по въведението, отделните глави и заключението са направени по страниците в текста на монографията.

От гледна точка на българската средновековна история и нейната съвременна интерпретация особено внимание заслужава изследването на българо-никейските военнополитически и църковни отношения през 1232 – 1237 г. (Angelov 2019, pp. 72 – 75), през 1255 – 1256 г. (Angelov 2019, pp. 153 – 169), брачните отношения между Теодор II Ласкарис и неговата съпруга Елена Асен и съдбата на децата им (Angelov 2019, pp. 128 – 146; Gyuzelev 2021, pp. 266 – 286).

Изключително висока стойност имат умело подбраните от автора илюстрации, особено изображения на Теодор II Ласкарис в миниатюри и оловни печати (Angelov 2019, Fig. 1, 2, 3).

Монографията на Димитър Ангелов Младши е не само негово лично постижение, но и на съвременната византинистика, заслужаващо най-висока оценка! Надявам се някое от българските издателства да преведе и издаде на български език тази монография.

A REMARKABLE MONOGRAPH BY A BULGARIAN BYZANTINIST

Prof. Vassil Gyuzelev, DSc.

Full Member of the Bulgarian Academy of Sciences,

Sofia University

