Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2025/2026 г. в образователни институции в Република Молдова, обявява МОН.

В Теоретичния лицей „Михаил Губогло“ – Чадър Лунга, се търси един преподавател по български народни танци (хореограф), за Теоретичния лицей „Паисий Хилендарски“ – с. Кортен, един преподавател по български народни танци, а в 1. СОУ „Атанас Стоев“ – с. Паркани, един преподавател по български език и литература.

Кандидатите трябва да са български граждани –

преподаватели/учители на трудов договор в училища от системата на висшето или училищното образование или на граждански договор (музиканти и хореографи) на територията на България, да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по съответната специалност и професионална квалификация „учител“.

Кандидатите за преподаватели по български език и литература,

българска история и начални учители да имат три години трудов стаж и професионален опит по специалността, а тези за преподаватели по музика, български народни танци и български народни инструменти да имат най-малко три години професионален опит по специалността в системата на висшето или училищното образование или културата (включително читалища).

Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места,

като за всяко се подава отделен комплект от документи. Подборът се провежда по документи и чрез интервю. Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

Документите се подават в срок до 29 август 2025 г. (петък)

лично или чрез упълномощено лице в деловодството на МОН или се изпращат по пощата не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Със заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2025/2026 г. е

обявено и свободно място за длъжността „учител, начален етап на основното образование“

в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, Чешка република.

Кандидатите трябва да са български граждани, граждани на друга държава, членка на ЕС, или на друга държава, страна по споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление, а през учебната 2024/2025 г. и към момента на подаване на документите да работят в системата на предучилищното и училищното образование като педагогически специалисти с трудови договори за неопределено време или да заемат длъжност по трудово правоотношение за неопределено време в Министерството на образованието и науката или в подчинени на него административни структури и звена. Освен това ръководителят, представляващ работодателя по основното трудово правоотношение на кандидата, трябва да е изразил писмено съгласие за разрешаване ползването на неплатен отпуск за срока на заемане на обявената длъжност, за която лицето кандидатства.

Документите се подават в МОН до 29 август 2025 г. включително.

Повече информация за процедурите по подбор е достъпна тук