„От класната към ефира“ – така се казва подкастът на учениците от велинградското иновативно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Зад проекта и осъществяването му стоят учителят по информационни технологии Тодорка Козарева и учениците от XIБ клас от специалност „Софтуерни и хардуерни науки“.

Идеята се заражда още по време на втория срок на учебната 2024/2025 г.

Тогава по програма предстои единайсетокласниците да изучават материал от модула „Мултимедия“. „В него учим как се правят снимки и видео и след това как се сглобяват и добавят ефекти. И така решихме да направим подкаст, в който да видим как се случват нещата на практика“, разказва за „Аз-буки“ Дора Козарева. И часовете се получават толкова различни и интересни, че за изключително кратък срок всички ученици от класа се увличат в работата по новия проект.

Зад гърба си талантливите ученици вече имат осем епизода,

а техни гости са бивши и настоящи преподаватели от училището. Подкастът запознава широката общественост с гласовете зад учебниците и ги отвежда от класната стая директно към ефира.

„За всеки свой гост учениците изработват специална покана, която той или тя получава от нашите водещи. И цялата тази емоция се заснема“, обяснява Козарева.

Първият разговор е с най-възрастния преподавател в училището –

учителя по история и цивилизация Тодор Делиев. След десетилетия в класната стая, той се готви да чуе последния звънец в преподавателската си кариера, но преди това решава да сподели с учениците си някои от най-запомнящите се моменти от професионалния и личния си път.

Покана за участие в подкаста получава и учителят по физическо възпитание и спорт Тома Чонков. С него разговорят за живота между класната стая и тенис корта, за уроците извън учебника и за това какво е да влезеш в ролята на татко.

С въпроса „Готови ли сте да замените класната стая с микрофона?“ учениците започват интервюто си в осмия епизод. В него представят учителката по биология и здравно образование Величка Борикова. Тя разказва защо учителската професия е призвание и как класната стая може да се превърне в място, където не само се учи, но и се създават приятелства и спомени за цял живот.

По време на всеки епизод младите журналисти подготвят и специална изненада за своите гости –

емоция, която всеки един от тях помни дълго след яефира. „Свързваме се с техни близки, които чрез видеообръщение отправят послания към тях, споделят съвместни истории или отправят предизвикателства“, разказва моята събеседничка. В края на всеки епизод гостите получават подарък, а самият клип завършва с надпис, който представлява лично послание от учениците към учителя.

Подкастът „От класната към ефира“ има и епизоди под формата на влог.

В тях отбелязват по-специалните дни в училището. Един от тези епизоди е посветен на „Вечерта на театралното изкуство“, която се е превърнала в запазена емблема на школото. Учениците умело влизат в ролята на журналисти, като показват цялостен репортаж на събитието. Обръщат специално внимание и на емоциите зад кадър, където разговарят с артистите от сцената.

В училищния видео проект място намира и вълнуващото изпращане на абитуриентите от випуск 2025.

На него са посветени не един, а два епизода от подкаста. Очевидно емоциите са толкова много, че няма как да бъдат събрани само в едно предаване. Интересното е, че тук в ролята на журналисти влизат не гимназистите, а малки деца. „Случи се спонтанно. Просто учениците бяха заети в този ден с друго и така решихме да заснемем малко по-различен епизод“, казва учителят, който стои зад проекта. Споделя, че всеки следващ епизод се очаква с нетърпение не само от училищната общност, но и от майките и бабите на гимназистите, които следят с интерес подкаста.

Учениците сами избират кого да поканят в студиото си.

Още няколко учители са получили своите специално изработени покани за гостуване, но епизодите ще бъдат заснети в началото на новата учебна 2025/2026 г. И независимо че на гимназистите им предстои да бъдат в XII клас и да се подготвят за ДЗИ и кандидатстване в университет, са обещали да продължат работата си по подкаста. А в края на годината се очаква да предадат щафетата на друг клас. Кой ще бъде той, предстои скоро да разберем.