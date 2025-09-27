Учениците от Обединеното училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит, област Ловеч, посрещат новата учебна 2025/2026 г. в напълно обновена среда.

„Ремонтът започна през юни миналата година и резултатите вече са налице. Обзавеждането не сме подменяли, но цялата сграда е обновена. Сега очакваме до края на годината да започнем да провеждаме часовете по природни науки в новия STEM център“, разказва за „Аз-буки“ директорката на училището Петя Кръстева.

В рамките на една календарна година са топлоизолирани външните стени, покривните и подовите конструкции в сградата. Системата за осветление е модернизирана, а отоплението и охлаждането са с термопомпени агрегати „въздух – въздух“. Изградена е и система за автоматизация и управление на процесите на отопление и охлаждане, в това число и мониторинг на потреблението на енергия. В училището битова гореща вода вече се осигурява с термодинамични електрически отоплителни уреди.

Приложена е и мярка за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),

като е изградена хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на училището с капацитет 100 kW, която покрива 82% от енергията, необходима за отопление, вентилация, охлаждане, битова гореща вода и осветление. По този начин училищната сграда покрива изискванията за сграда с близко до нулевото енергопотребление.

„Над 80% от отоплението на сградата ще се осигурява от новоизградената хибридна фотоволтаична система“, обяснява директорката.



Така ОбУ „Неофит Рилски“ се превръща в първата и единствена общинска сграда на територията на община Луковит, която отговаря на изискванията за енергиен клас А.

Средствата за ремонта са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В тържествената церемония по прерязване на лентата на обновената сграда в рамките на първия учебен ден участват много официални гости. Сред тях са народният представител Николай Нанков – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 51-вото народно събрание, кметът на община Луковит Иван Грънчаров, кметът на селото Галина Спасова, началникът на Регионалното управление на образованието – Ловеч, д-р Иваничка Буровска и други.

Отец Тодор отслужва водосвет, а най-малките възпитаници от I до V клас се изявиха в празничната програма.

Новият STEM център в областта на природните науки се очаква да отвори врати до края на календарната година. Помещението е ремонтирано, но все още не е обзаведено с техника и мебели.

През настоящата учебна година възпитаниците им са около 180, като първокласниците са 23.

„Обикновено имаме по една паралелка в I клас, само миналата година бяха две“, обяснява Кръстева.

Екипът много се радва, че тази година училището отново е включено в Списъка на иновативните на Министерството на образованието и науката. Нововъведението, което ще приложат, е въвеждането на предмета кинознание в учебната програма на всички паралелки от I до VII клас. Учените ще имат два часа седмично. Единият ще бъде избираем час, а другият – факултативен учебен час.

Десет учители от училището вече са преминали обучение и са получили правоспособност за преподаването на новия предмет.