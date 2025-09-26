Победителите в Националния ученически конкурс „Празник на химията“ получиха грамоти за добро представяне на церемония в Химикотехнологичния и металургичен университет от заместник-директорът на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ Венцислав Генков и доц. Милена Кирова, дългогодишен преподавател във висшето училище. Отличените разработки бяха публикувани в книжка 3 на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“, издавано от Националното издателство.

„За нас е удоволствие, че за първи път ученически разработки конкурса „Празник на химията“ са част от нашето списание – подчерта Венцислав Генков. – Толкова масово участие не е имало досега, цял един брой е отделен за вас. Надявам се това да ви стимулира в бъдеще да изберете научното поприще.“

Ива и Даниел са десетокласници от столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, правят обща разработка „Алуминият в криогеника“ по повод 200-годишнината от откриването на този метал. Криогениката е процес, при който елементите се охлаждат до много ниска температура и техните физични свойства стават много по-добри.

Научен ръководител на двамата е Мария Георгиева. Ива харесва химията от малка и тя е категорична, че ще се занимава и в бъдеще с тази дисциплина. Според нея в химията има много логика и лесно се учи. Свързва я по някакъв начин и с математиката, която също ѝ е любим предмет. Представянето на конкурса е най-доброто ѝ постижение засега. Нейният съученик Даниел също харесва формулите и тяхната логика. Разбира ги и това ги прави още по-интересни за него. Със сигурност ще кандидатства нещо, свързано с химията – може би в Медицинския университет и ще се насочи към хирургията.

Гинчо Любомиров от Стара Загора пък има от 5 години собствена лаборатория у дома, в която обича да прави експерименти. Темата, която избира за своята разработка за конкурса, е „Фаталният 13“. Според него алуминият е фатален неслучайно. Заема тринайсетото място в Периодичната система. Открит е случайно и променя всичко около себе си.

Националният ученически конкурс „Празник на химията“ е организиран от Съюза на химиците в България, Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Федерацията на научно-техническите съюзи и РУО – София-град. Участниците създават своите проекти по една от трите теми – „Юбилей: 200 години от откриването на химичния елемент алуминий“, „Химия на парите“ и „Химия на храните“.