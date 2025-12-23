През последните дни и седмици социалните мрежи са залети със снимки на красиво изрисувани коледни бисквитки и сякаш можем да усетим през екрана любимия аромат на току-що изпечени сладки. Как обаче да направим захарната глазура за тях и кое да добавим първо – яйцата или захарта, за да изненадаме близките си с най-вкусните и красиви сладки изкушения? За съвети за рецепти и тънкостите в приготвянето им „Аз-буки“ се обърна към сладкарката от Разград Мария Александрова.

Маслени бисквитки, украсени с кралска глазура (royal icing), са едни от най-добре познатите ни коледни сладки.

За направата им са ни необходими 480 грама брашно; половин ч.л. сол; 40 грама царевично нишесте; 226 грама меко масло; 200 грама захар; 2 яйца размер L (на стайна температура) и 10 мл течна ванилия / 10 г от пакетче. В купа смесваме сухите съставки – брашното, солта, царевичното нишесте. В друга купа маслото се разбива със захарта и към тях се добавят яйцата и ванилията. След това към мокрите съставки се добавят сухите. „Важното е сместа да престои 20 минути в хладилника, преди да сложим бисквитките да се пекат“, отбелязва Мария.

Фурмата се наглася да загрее на 180 градуса без вентилатор. А през това време разстиламе тестото и правим бисквитки с желаните от нас фигурки. Печем ги между 8 и 10 минути (зависи от фурната).

След като бисквитките са изстинали и е време да ги украсим, трябва да приготвим и кралската глазура.

За нея ще ни трябват 3 белтъка; 450 грама пудра захар; малко ванилов екстракт и няколко капки вода. „Белтъците се разбиват леко, а пудрата захар трябва да се пресее. На части към белтъците, докато се бърка постоянно, се добавя пудрата захар. Ванилията се добавя, когато сме разбили почти до готовност“, дава ценни насоки сладкарката.

Напуканите брауни бисквитки също са сред най-желаните сладки изкушения.

За тях ще са необходими 125 грама какао на прах; 360 г захар; 120 г олио; 4 яйца размер L (на стайна температура); 2 ч.л. течна ванилия; 250 г брашно; 10 г или 2 ч.л. бакпулвер; щипка сол и 100 г пудра захар (за овалване).

Първо захарта се разбива с олиото, докато се смесят добре. След това се добавя какаото и се разбърква отново с миксер. „Яйцата се добавят едно по едно и след всяко сместа се разбива“, обръща внимание Мария. Отделно се смесват брашното, солта и бакпулверът и на части сухата смес се добавя към яйчената. Получената смес се оставя да престои в хладилник за през нощта. След това се оформят топчета от около 40 грама и се овалват в пудра захар. Пекат се в предварително загрята фурна на 180 градуса без вентилатор за около 12 минути.