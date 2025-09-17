Още 58 детски градини и предучилищни групи в училищата в различни области на страната ще бъдат финансирани по проект „Силен старт“ на МОН, който започна в началото на 2024 г. С тях образователните институции, които ще получават подкрепа, стават общо 1550.

В проекта участват градини и училища с предучилищни групи от всички региони, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %. В рамките на петгодишния му период за образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 140 млн. лв.

„Силен старт“ се финансира по програма „Образование“ и се съфинансира от Европейския социален фонд.

Предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

В рамките на проект „Силен старт“ започва и програма за насърчаване на физическата активност на децата,

като дейностите започват пилотно в 12 детски градини в София. Образователните институции ще си партнират с преподаватели от Националната спортна академия и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На фокус са и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпадналите от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата се включват в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни игри, дейности, свързани с опазване на природата, и др. Чрез различни инициативи родителите също участват в процеса на предучилищно образование.