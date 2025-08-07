Лекари и известни спортисти разказват във видеоклипове, които ще бъдат разпространени във всички училища, за вредата от райския газ, вейповете и дизайнерската дрога. Инициативата за видеоклиповете е на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето. Целта е намаляване употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.

Инициативата е представена от д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, и министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Те благодарят за работата и подкрепата на медиците и спортистите, както и на Агенция „Митници“.

„Медиците, заедно с нас, влязоха в училищата, за да разкажат на децата за опасностите“, заяви пред журналисти д-р Иванова.

Медиците са посетили училища в над 30 града и тъй като интересът е голям, са изработени видеоклипове, в които лекари разказват за пораженията, които различни субстанции нанасят върху физическото и психическото развитие на подрастващите. Разработена е и брошура с код, чрез който е достъпна връзка за канал към клиповете.

„От септември ни предстои много работа, ще се срещнем с още директори, с управители на търговски вериги, на търговски центрове, кина и др., за да стигнем до повече деца“, отбелязва председателят на ДАЗД.

Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища,

за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна чума, обяснява министър Гуцанов. По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск. Над 10 са самосезиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ.

„Въпреки закона продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ. Едно дете да спасим, значи сме свършили немалко работа“, коментира министър Гуцанов.

Лекарите, включили се в инициативата, са от Военномедицинската академия, болница „Пирогов“, от Варна, Стара Загора, Перник, Бургас, Пловдив, Пазарджик и Русе. Спортистите, подкрепящи кампанията, са бившите състезателки по художествена гимнастика Боряна Калейн и Невяна Владинова и тенисистът Димитър Кузманов.

„Те показват на децата как се става голям спортист, без да има нужда от взимане на райски газ или дизайнерска дрога, и че има друг начин да покажеш, че си голям и силен. Дизайнерската дрога и вейповете са бич, водят до трайни психически и физически увреждания, дори смърт. Цялото общество трябва да се пребори“, отбелязва още министър Гуцанов.

В клиповете медиците предупреждават младите хора, че във вейповете се слага фентанил, тъй като по този начин пристрастяването става мощно и бързо. А дизайнерските дроги невинаги се улавят при изследванията и не може да се прецени от какво естество е увредата. Има случаи на фатален край, тъй като анализите не успяват да уловят съдържанието на субстанциите.