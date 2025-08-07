Гл. ас. д-р Екатерина Томова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-6.07

Резюме. Статията представя резултати от проучване, проведено с 26 студенти – бъдещи учители. В хода на проучването студентите са инструктирани да съставят план за дейност в рамките на различни културни събития по избор. Целта на изследването е да се установи по какъв начин културните събития биха могли да служат като инструмент за изграждане на положителни нагласи към многообразието. Основните задачи са да се анализират текстовете на студентите, да се установи наличието или отсъствието на възпитателни възможности в предложените от тях дейности, както и да се систематизират и интерпретират резултатите. Използваните изследователски методи са теоретичен анализ, контент-анализ и рейтингова скала. Анализът на резултатите провокира формулирането на изводи относно наличието на умения у студентите за планиране на посещения на културни събития с възпитателни цели, също води до заключението, че подобни събития съдържат възпитателен потенциал в насока формиране на положителни нагласи към многообразието у децата, комбинирайки изкуство, култура, преживяване, въображение и създавайки предпоставки за по-широк поглед към различията и към света, като цяло.

Ключови думи: културни събития, културно многообразие, многообразие, интеркултурно възпитание, интеркултурна компетентност