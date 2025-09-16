Факултетът по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и столичната 203. профилирана езикова гимназия „Св. Методий“ започват пилотна програма „Литературата не е музей“. Тя ще се реализира за първи път през учебната 2025/2026 г., съобщават от висшето училище.

Проектът цели да събуди интереса към четенето,

да обогати хоризонтите и общата култура на учениците, да разшири познанията им за днешния свят и да развие критичното мислене. Всички класически произведения в програмата остават, като инициативата надгражда утвърденото съдържание с допълнителен час седмично, в който учениците ще се срещат със съвременни автори и нови тематични акценти.

Учениците от VIII, X, XI и XII клас ще работят в избираеми модули по БЕЛ чрез проектно базирани и проблемно базирани методи.

Програмата включва съвременни български, балкански, западноевропейски, източни и англогезични автори,

сред които Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Орхан Памук, Елиф Шафак, Дан Лунгу, Данило Киш, Мишел Уелбек, Елена Феранте, Фредерик Бакман, Харуки Мураками, Йоко Огава, Салман Рушди и други.

Предвижда се и възможност водещи съвременни български писатели да се включат на живо в часовете като гости и да разговарят с учениците.

В рамките на Проекта ще се използват и възможностите на изкуствения интелект като инструмент за анализ и креативно мислене, което прави обучението още по-близко до реалностите на XXI век.