Факултетът по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и столичната 203. профилирана езикова гимназия „Св. Методий“ започват пилотна програма „Литературата не е музей“. Тя ще се реализира за първи път през учебната 2025/2026 г., съобщават от висшето училище.
Проектът цели да събуди интереса към четенето,
да обогати хоризонтите и общата култура на учениците, да разшири познанията им за днешния свят и да развие критичното мислене. Всички класически произведения в програмата остават, като инициативата надгражда утвърденото съдържание с допълнителен час седмично, в който учениците ще се срещат със съвременни автори и нови тематични акценти.
Учениците от VIII, X, XI и XII клас ще работят в избираеми модули по БЕЛ чрез проектно базирани и проблемно базирани методи.
Програмата включва съвременни български, балкански, западноевропейски, източни и англогезични автори,
сред които Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Орхан Памук, Елиф Шафак, Дан Лунгу, Данило Киш, Мишел Уелбек, Елена Феранте, Фредерик Бакман, Харуки Мураками, Йоко Огава, Салман Рушди и други.
Предвижда се и възможност водещи съвременни български писатели да се включат на живо в часовете като гости и да разговарят с учениците.
В рамките на Проекта ще се използват и възможностите на изкуствения интелект като инструмент за анализ и креативно мислене, което прави обучението още по-близко до реалностите на XXI век.
„С този проект искаме учениците да усетят, че литературата е среща – с идеи, емоции и бъдеще. Най-важното е да събудим любовта им към четенето и мисленето“, коментира директорът на 203. гимназия Калин Тенев.
