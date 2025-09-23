Програмата по българистика ще бъде реализирана от 20 октомври 2025 г. в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн. Радостната новина обяви генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков, като я определи като исторически момент за българистиката в САЩ.

Както „Аз-буки“ писа по-рано, това ще бъде първият лекторат по български език в Съединените щати от десетилетия насам, като до момента преподаването му се осъществява само в неделните училища.

В рамките на пилотната инициатива, реализирана с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България, студенти ще имат възможност да изучават „Български език за студенти от български произход“ (LCTL 201), „Въведение в българския език (LCTL 101)“, а през пролетта на 2026 г. – и курс по българска история и култура. Записването за курсовете е отворено до 24 октомври.

„Българските студенти са част от академичната общност на Илинойс още от 1911 г. – и днес, след дълго прекъсване, дългогодишната мечта да се изучава български език и култура, отново става реалност“, казва още Станков.

Той насърчава българските студенти в Университета да се включат активно в програмата и да поканят свои приятели да се запишат заедно с тях.

Първият преподавател в програмата е гл. ас. д-р Илияна Димитрова от Великотърновския университет. „Пожелаваме ѝ вдъхновение и успех в тази благородна мисия – да разкрива красотата на българския език, култура и история пред ново поколение студенти“, пише още в социалните мрежи генералният консул на България в Чикаго.

Той цитира и думи на проф. Джон Рандолф, изпълняващ длъжността изп. директор на Illinois Global Institute:

„Това е програма, която е и партньорство с българското правителство, което с желание подкрепя българистиката в САЩ. Надеждата е, че студентите ще намерят начин да поддържат връзка с българския език и култура, дори и нови студенти тепърва да я откриват. А освен това имаме и подготвена програма за обмен, която ще даде възможност на студенти да посетят България през лятото – и това е наистина красиво място“.

От информация на страницата на Университета на Илинойс, в която Центърът за Русия, Източна Европа и Евразия (REEEC) споделя новината за новата възможност, става ясно, че пилотната програма ще продължи три години и благодарение на нея Илинойс ще се утвърди като център за изучаване на България, нейния език, култура и история.

Сред приоритетите на пилотната програма е да свърже американски студенти с български университети. От висшето училище посочват, че миналото лято по покана на българското правителство двама студенти от Университета на Илинойс участват в известната програма „Международен летен семинар“, която се предлага ежегодно от над 50 години от български университети.

Джоузеф Мосе, студент в съвместната магистърска програма REEES/MS в LIS, присъства на семинара във Велико Търново,

а Брайън Янг, докторант по славянски езици и литература, се включва в Програмата в Софийския университет. „Живеейки и учейки заедно с други международни студенти, тези студенти имаха възможност да научат български език, да се запознаят с българските традиции в областта на танца, пеенето и храната, както и да посетят много красиви и исторически места. Надяваме се, че те ще бъдат първите от много студенти, които ще имат подобни преживявания“, допълват от учебното заведение.

„REEEC и Катедрата по славянски езици и литература биха искали да изразят своята дълбока благодарност към г-н Станков, Генералното консулство на Република България в Чикаго и Министерството на образованието и науката за тяхното лидерство и подкрепа на тази вълнуваща нова пилотна програма“, пишат от там.

За допълнителна информация могат да се задават въпроси на имейл адрес: reec@illinois.edu