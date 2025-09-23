В 120 образователни институции в Благоевградска област се изгражда училищна STEM среда. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов център в Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в Благоевград, съобщава Пресцентърът на МОН.

Изграждането на новата технологична среда е финансирано с 252 000 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост,

като тя обединява направленията „Дизайн и 3D Прототипиране“ и „Математика и информатика“. Изградени са 28 работни станции с компютри за учениците, графични дисплеи и интерактивна дъска със сензорен екран и множество елементи, които улесняват учебния процес. Всичко това ще позволи на учениците да разработват свои дизайнерски проекти.

В новосъздаденото пространство ще има часове по математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Ще се провежда и учебната практика по професионалните предметни дисциплини, обясни директорът на гимназията Димитрина Иванова.

„Искаме не просто да научим учениците да работят с техника, а да разбират взаимодействията, да ги осмислят и да правят функционални връзки. Това ще насърчат и новите STEM центрове“, каза министър Красимир Вълчев.



По думите му STEM средата е стимул за насърчаване интереса към математика и природни науки, но и за разгръщане на професионалното образование.

„Създават се много по-добри условия, има много повече ресурси да се онагледят различни теми и понятия“, отбеляза просветният министър.

Красимир Вълчев участва и в училищния подкаст.

Образователният министър се запозна с дейностите по изграждане на нов STEM център в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в града заедно с областния управител Георги Динев и началника на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов. Ремонтните дейности вече са приключили и кабинетите могат да приемат ученици, очаква се само доставка на софтуерни продукти за устройствата в него.

По-рано през деня министър Вълчев откри новата академична година в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който отбелязва 50 години от своето създаване.

„Вие имате важно място и значение за региона, но и за системата на българското висше образование в редица области. Продължавайте да утвърждавате изследователския профил на Университета и работете за имиджа му като училище, в което висшето образование се случва с много усилия от страна на преподавателите и студентите“, обърна се министър Красимир Вълчев към академичната общност на Югозападния университет.

Тази година първокурсниците във висшето училище са над 1000.

Министър Вълчев пожела на тях и на останалите студенти да бъдат мотивирани, да учат упорито и целогодишно, защото истинското учене е това, което се случва всекидневно. Той изтъкна, че в ерата на изкуствения интелект все така важни ще бъдат уменията на отделния човек, които се придобиват в училището и в университета.

„Учете не просто заради дипломата. Учете, за да бъдете знаещи, можещи хора, за да изградите умения, които изкуственият интелект ще мултиплицира“, обърна се министър Вълчев към студентите.

Той пожела на преподавателите да бъдат здрави, да успяват да мотивират студените и да се чувстват подкрепени. Министърът благодари на всички, които подкрепят Университета, и изтъкна колко важна е местната общност за развитието на града.

По-късно министър Вълчев проведе среща с над 100 учители и директори от региона на Благоевград, на която присъства и кметът на общината Методи Байкушев. Обсъдени бяха промените в образователната система, план-приемът и приоритетите в приобщаващото образование и др.