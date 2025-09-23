Юбилейното, десето издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе открито в зала „Асикс Арена“ в София. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир, който ще продължи и на 24 септември. Над 30 спортни федерации и клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни щандове.

„Радостно е, че вече цяло десетилетие България е част от тази мащабна европейска инициатива, която вдъхновява милиони хора да бъдат по-активни и по-здрави. Благодарение на тази кампания хиляди български деца и млади хора вече са открили радостта и ползата от спорта. Сигурен съм, че заедно ще превърнем Европейската седмица на спорта в истински празник на активния живот“, заяви зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

Той даде начало на кампанията е благодари на всички спортни федерации, клубове и на българските шампиони, подкрепили инициативата.

На събитието присъстваха зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката, д-р Елеонора Лилова – началник на РУО – София-град, както и множество успешни български спортисти. Сред тях бяха бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, волейболистът Теодор Салпаров, световният и европейски шампион по борба Иво Ангелов, третата в света на сабя Йоана Илиева, европейската вицешампионка по джудо Ивелина Илиева, младата надежда в плуването Петър Мицин, параолимпийката Стела Енева и футболистът Благой Георгиев.

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а проектът се реализира с финансиране по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Мотото на тазгодишното издание е „Направи деня си зелен, живей със спорт, бъди активен през цялата година“.

А програмата му включва множество спортни събития за насърчаване на активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене.

Едно от най-атрактивните събития на кампанията – „Нощ на спорта“, ще се проведе на 27 септември във Варна от 18,30 часа при Арката на Морската градина.

От 16 часа пък жителите и гостите на морския град ще могат да се включат в редица активности в спортно селище.

Програмата предвижда и събития в Дряново на 25 септември, както и #BeActive Tour през септември и октомври в Добрич, Силистра, Шумен, Сандански и Сливен.

Част от инициативата е и Европейският ден на спорта в училище, който ще се проведе на 26 септември в редица образователни институции в страната.