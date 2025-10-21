Министерският съвет отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието.
Средства в размер на 714 633 лв. за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата“.
Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
За надграждане на умения за справяне с агресията
и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии по НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ се осигуряват 18 500 лв.
По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ общо 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, включително и чрез използване на изкуствен интелект.
Общо 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти
на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение“.
По Програма „Без свободен час“ финансирането е 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини, предназначени за възстановяване разходите за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на юни тази година.
За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини
се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина“.
По Програма „Умения на фокус“ с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност“ и изграждане на „Позитивни нагласи“ чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg