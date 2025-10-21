Министерският съвет отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието.

Средства в размер на 714 633 лв. за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата“.

Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

За надграждане на умения за справяне с агресията

и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии по НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ се осигуряват 18 500 лв.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ общо 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, включително и чрез използване на изкуствен интелект.

Общо 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти

на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение“.

По Програма „Без свободен час“ финансирането е 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини, предназначени за възстановяване разходите за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на юни тази година.

За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини

се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина“.

По Програма „Умения на фокус“ с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност“ и изграждане на „Позитивни нагласи“ чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.