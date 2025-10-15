„Ползването на социални мрежи има зловредно въздействие върху децата. Ще инициирам дебат за забрана на социалните мрежи за деца. Нека да се чуят повече мнения. Убеден съм, че ще има и мнения в обратната посока“, каза министър Вълчев пред журналисти.

Той подчерта, че не е взето решение да бъде предложена забрана, а тепърва ще се водят разговори по темата. Те най-вероятно ще бъдат следващия месец. В дискусията трябва да се включат народни представители, здравните власти, психолози, специалисти, които работят с деца.

Министърът посочи, че все повече проучвания на специалисти, които изследват темата, сочат негативното въздействие върху мозъка на детето и развитието на интелигентността.

В социалните мрежи има умислено заложено пристрастяващо съдържание, допълни той. Това води до увреждане на мозъка, активира допаминовия цикъл. Има ясни доказателства за повишена тревожност, безпокойство, за увреждания на мозъка, за неформирание на тази част мозъка, която отговаря за най-важните умения.

„Освен научните изследвания за негативното влияние на социалните мрежи имам усещане и като човек, и като родител. Личното ми мнение е, че трябва да има ограничения, защото има крещящи доказателства, че мрежите имат зловредно въздействие върху детския мозък и върху мозъка на възрастните, но колкото е по-малко детето, толкова по-вредно е въздействието“, каза още министър Вълчев.

По думите му темата трябва да бъде обсъждана, защото, ако има съмнения, че използването на социални мрежи е вредно и пристрастяващо за децата, обществото трябва да се опита да оцени мащаба на това въздействие, дали действително е така и какви мерки да бъдат предприети. Според министъра социалните мрежи не се използват толкова в училището, а извън него.

Той обясни, че чуждестранният опит показва, че подобна забраната за ползване на социалните мрежи може да стане с техническо ограничение от страна на операторите на тези мрежи.

Министърът посочи още, че когато има забрана за ползване на нещо, казваме и на родителите, и на цялото общество, че това не е полезно, че е вредно за децата. „Смисълът на забраните не е да тормозим някого, а в името на благополучието на детето.“