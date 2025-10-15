68 деца са върнати обратно в клас през изминалата учебна година в област Кюстендил. Сред тях има както ученици, записани за първи път в образователна институция, така и деца, които отново са включени в системата след отпадане. Данните бяха отчетени от Регионалното управление на образованието – Кюстендил, по време на заседание на Областния координационен съвет, свикан от заместник-областния управител Георги Джоглев.

В заседанието участва и областният управител инж. Методи Чимев, който подчерта, че най-добри резултати могат да се постигнат само чрез обединени усилия на всички институции. „Само така могат да се предприемат по-ефективни мерки за включването и връщането на децата в образователната система“, заяви инж. Чимев.

Работата по обхващането и задържането на децата в училище се осъществява

чрез Механизма за съвместна работа на институциите – съвместна инициатива между РУО, общините, полицията и социалните служби. На територията на област Кюстендил действат 16 екипа, които от 1 декември 2024 г. досега са извършили 435 физически посещения на адреси.

Открити са 139 деца и ученици, а 296 не са били намерени на посочените адреси. На ниво училища и детски градини също функционират екипи за обхват, които през отчетния период са направили още 510 обхода. През същото време от системата са отпаднали 69 деца и ученици – част от тях са заминали в чужбина, други са навършили 16 години или са отписани по закон.

Най-много отпаднали има в общините Кюстендил и Дупница. Много от децата са с регистрация в България. но реално живеят трайно в чужбина, което изкривява статистиката, уточняват от РУО.

Приоритет за следващия период ще бъде

включването на 4-годишните деца и тези между 5 и 7 години в образователната система. Образователните експерти подчертаха, че превенцията и ранната намеса са ключови за намаляване на отпадането. Акцентът ще бъде поставен върху навременното установяване на статуса на всяко дете и тясното сътрудничество между училища, общини и родители.

В областта се изпълняват и няколко програми, насочени към образователна интеграция и повишаване капацитета на екипите за обхват. Предвидена е и активна работа с родители за насърчаване на разбирането за ползите от образованието.

По време на заседанието областният управител инж. Методи Чимев

акцентира и върху важността на достъпната архитектурна среда

за децата със специални образователни потребности. През учебната 2025/2026 г. ще бъдат подобрени условията в още три учебни заведения – ПГ по облекло и стопанско управление „Св. Иван Рилски“ – Дупница, СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница, и Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Кюстендил. Те са одобрени по Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ от Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

В момента в област Кюстендил има 23 училища и едва 3 детски градини, осигуряващи свободен достъп за хора с физически увреждания.