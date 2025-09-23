В Техническия университет – София, се формират поколения от инженери, учени и лидери, които излизат напред в развитието на икономиката и технологиите в България. Това казва заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов при откриването на новата академична година във висшето училище, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тази година Техническият университет отбелязва 80 години от своето създаване.

Заместник-министърът пожела на първокурсниците да бъдат упорити, любознателни, любопитни и отворени към новото, защото от това зависи бъдещето им.

„Днес светът се променя бързо. Предизвикателствата на дигитализацията и на изкуствения интелект, зелената трансформация, квантовите технологии и много други изискват от вас нови знания и решения. Убеден съм, че Техническият университет ще продължи да бъде двигател на тези процеси в България и да подготвя своите възпитаници за достойно място в глобалния свят“, казва акад. Николай Витанов.

Той посочи, че ТУ – София, винаги е бил източник на познания, иновации и вдъхновение, като съчетава традициите на българското техническо образование с най-новите световни постижения.

Ректорът на ТУ – София, проф. д-р Георги Венков отбеляза, че

за изминалите 80 години висшето училище е обучило над 170 000 инженери,

които работят за развитието на България и за възхода ѝ. Той се обърна към първокурсниците с думите, че те прекрачват прага на най-големия и най-престижен технически университет не само в България, а и в тази част на Европа и че стават част от инженерния елит на нацията.

Проф. Венков допълни, че студентите в Техническия университет – София, изучават технологиите на бъдещето, свързани с квантовите компютри, с изкуствения интелект, с ядрената енергетика, с биотехнологиите и с много други. По думите му бъдещите инженери имат огромната отговорност да пазят баланса между прогреса и опазването на природата и човека.

На откриването на новата академична година присъстваха и посланикът на Мароко в България Н.Пр. Закия ел Мидауи, представители на посолствата на Германия и на Франция, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, който е и председател на Съвета на настоятелите на Техническия университет, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, на Минно-геоложкия университет проф. д-р инж. Ивайло Копрев, на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов, заместник-началникът на Военната академия „Георги С. Раковски“ полковник д-р Антон Банков, преподаватели и студенти.