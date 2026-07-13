Отборни бронзови медали за България печелят представителите ни в Международния турнир на младите физици (IYPT), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Едно от най-престижните международни състезания по физика за гимназисти се проведе в Швейцария, събирайки отбори от десетки държави.

Българският отбор печели медали от Международния турнир на младите физици за трета поредна година. В него влизат Любослав Димов (X клас, МГ „Баба Тонка“, Русе), Станислав Янков (XI клас, Национална природо-математическа гимназия, София), Нора Георгиева (XI клас, НПМГ), Виктор Георгиев (X клас, НПМГ) и Елен Елинова (X клас, НПМГ).

В състезанието участниците влизат в ролята на истински учени. Вместо да се справят със стандартни задачи, те разработват решения на реални научни проблеми, представят ги пред международно жури и защитават идеите си в научни дискусии.

Ръководители на отбора са Мая Жекова (Физически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) и Даниела Иванова (МГ „Баба Тонка“, Русе).