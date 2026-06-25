Третото издание на Форума на българските училища в Испания се проведе в Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски“ в Мадрид към Асоциация „Балкан“.

Двудневното събитие бе организирано с подкрепата на Посолството на Република България в Кралство Испания, на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, на Асоциацията на българските училища в чужбина и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България по НП „Роден език и култура зад граница“.

Форумът събра представители на българските училища и културни организации от няколко европейски държави. В него се включиха около 60 учители, директори, учени, творци, журналисти и представители на институции от Испания, Франция и Унгария.

„Идеята за форума възникна от необходимостта да се създаде пространство за професионален диалог и обмен на добри практики между българските неделни училища в Испания, академичните среди и институциите, ангажирани с българското образование и култура зад граница“, споделя за „Аз-буки“ директорката на българското училище Антоанета Мишева.

Основната цел на инициативата е да се насърчат партньорствата и обменът на опит, както и да се обсъдят

актуалните предизвикателства пред съхраняването на българския език, култура и идентичност

сред младите поколения българи в чужбина. Форумът беше насочен и към укрепване на връзките между училищата, университетите и научните среди.

Темите, включени в двудневната програма, отговарят на потребностите на българските училища в чужбина. В програмата са засегнати въпроси, свързани с българистиката, преподаването на български език и литература в мултикултурна среда, психолингвистиката, билингвизма и психологическите аспекти на ученето; значението на българския език и кирилицата като част от европейското културно наследство.

„Беше подчертано, че старобългарският език е един от най-богатите литургични езици в Европа, а българската азбука – третата официална азбука на Европейския съюз, което придава на усилията за съхраняването и популяризирането ѝ не само национално, но и европейско измерение“, отбелязва Мишева.

Специално внимание е отделено и на ролята на изкуството, литературата и културния обмен за съхраняването на българската духовност.

„Участниците се обединиха около извода, че българските неделни училища вече са не само образователни, но и културни и духовни центрове за българските общности по света. Беше подчертана необходимостта от по-тясно сътрудничество между училищата, университетите и научните центрове, от развитие на съвременни образователни ресурси и от дългосрочна стратегия за международното разпространение на българския език и култура“, посочва директорката на училището организатор.

В края на форума е отправено и специално „Послание от Мадрид“, съдържащо основните изводи, препоръки и насоки за бъдещо развитие.

Директорката на Българското училище Антоанета Мишева споделя още, че успешното провеждане на третото издание и големият интерес към инициативата дават основание да се мисли за продължаването ѝ.

„Стремежът ни е форумът да се утвърди като традиционно международно събитие, което да обединява българските училища, културни организации и академични среди и да създава нови възможности за сътрудничество и развитие“, посочва тя.