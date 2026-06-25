Ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик заеха пето място на Европейската олимпиада по статистика в категорията 14 – 16 години. За пръв път България бе домакин на награждаването на победителите, което се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, съобщава Пресцентърът на МОН.

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чрез официални статистически данни, поднесени под формата на емоционален съдебен процес за бъдещето на държавата. Техни ментори са преподавателките от същото училище Албена и Милена Гълъбови.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова поздрави участниците в олимпиадата за техния интерес към статистиката и за волята им да учат и работят в областта на точните науки.

„Вие, младите хора, със знанията, които имате, ще работите в нова епоха, в която ще разполагате с достъп до цялото знание на света. Учете, работете, състезавайте се и се радвайте на собствените си успехи и успехите на другите“, обърна се тя към учениците преди церемонията по награждаването на победителите.

Тази година в Европейската олимпиада по статистика участваха рекордните 9096 отбора, съставени от близо 29 000 ученици от 22 държави.

Те се състезаваха в две категории: 14 – 16 години и 16 – 18 години. В категорията до 14 – 16 години първо място зае отборът на Кипър, а при по-големите победители станаха ученици от Гърция.

Победителите в олимпиадата бяха отличени от генералния директор на Евростат Мариана Коцева. В церемонията участваха и председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов, председателят на Испанската статистическа служба Елена Мансанера Диас и заместник-директорът на Националната библиотека д-р Ваня Аврамова.

Преди награждаването на победителите в Европейската олимпиада беше открита изложбата „Българските земи и модерната статистика“, посветена на 146-годишнината от началото на официалната статистика в България. Тя се състои от 13 двуезични пана на български и английски език с документални артефакти и издания от фондовете на Националната библиотека и НСИ, проследяващи статистическата дейност по българските земи още от XIX век.