Втора поредна година проектно базираното обучение е в основата на образователната иновация на Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин.

Изграденият модел вече дава видими резултати както в усвояването на учебното съдържание, така и в развитието на умения за работа в екип, комуникация, креативност и решаване на практически проблеми. Учениците не учат единствено за оценка, а създават продукти и решения, чрез които прилагат знанията си в реални ситуации.

Иновацията е разработена така, че да създава естествена връзка между общообразователните и професионалните предмети. Вместо знанията да се усвояват поотделно в различните учебни дисциплини, учениците откриват връзките между тях и виждат тяхното практическо приложение. Това превръща обучението в по-смислен и мотивиращ процес, който подготвя младите хора за реалната работна среда и за предизвикателствата на съвременното общество. Натрупаният през последните две години опит показва, че

проектно базираното обучение е ефективен инструмент

за формиране на ключови компетентности и меки умения. Работейки по дългосрочни проекти, учениците се учат да планират дейности, да разпределят задачи, да носят отговорност за собствените си решения и да работят заедно за постигането на обща цел. Те развиват критично мислене, инициативност, адаптивност и умения за ефективна комуникация – качества, които днес работодателите поставят редом до професионалната подготовка.

Съществен елемент от концепцията е и насочеността към устойчивото развитие. Значителна част от проектите включват теми, свързани със зелените умения, ефективното използване на ресурсите и отговорното отношение към околната среда. По този начин учениците не само усвояват учебното съдържание, но и изграждат гражданска отговорност и разбиране за предизвикателствата на съвременния свят.

Проектно базираното обучение се допълва успешно от

учебния предмет „Комуникации и умения за учене“,

който подпомага развитието на умения за сътрудничество, презентиране, работа с информация и самостоятелно учене. Така отделните елементи на училищната иновация се обединяват в цялостен модел, насочен към подготовката на активни, отговорни и уверени млади хора.

Натрупаният опит и постигнатите резултати бяха представени в рамките на Националната програма „Иновации в действие“ пред партньорските училища: Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии – Дупница, и Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово.

По време на срещата гостите наблюдаваха работата на учениците, запознаха се с прилаганите подходи и участваха в дискусии, посветени на ролята на иновациите за повишаване качеството на образованието. Програмата включи и представяне на културно-историческото наследство на Видин като част от съпътстващите дейности.

Националната програма „Иновации в действие“ продължава да доказва значението на сътрудничеството между училищата като възможност за обмен на идеи, добри практики и успешни образователни решения.

Именно чрез подобни партньорства иновативните модели достигат до повече учители и ученици и допринасят за развитието на по-модерно, практико-приложно и ориентирано към бъдещето образование.