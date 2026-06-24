Форумът „Парад на професиите – План-прием VIII клас“ събра на едно място ученици, родители, представители на столични училища и работодатели, които представиха разнообразни възможности за обучение и професионална реализация след завършване на VII клас.
Организатори на събитието, което се проведе в НДК, са Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно с Агенцията за корпоративно развитие „ОМНИ Хюмън Девелопмънт“, съобщават от Пресцентъра на РУО – София-град.
Сред участниците във форума бяха д-р Елеонора Лилова – началник на РУО – София-град, Полина Златарска – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката, и Велина Томова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – София-град.
В изложбената зона десетки професионални и профилирани училища демонстрираха своите специалности.
Посетителите имаха възможност да разговарят с учители и ученици, да получат информация за план-приема за учебната 2026/2027 година и да се запознаят с перспективите, които различните професии предлагат.
Особен интерес предизвикаха срещите с представители на бизнеса, които представиха реалните изисквания на пазара на труда и перспективите за професионално развитие в различни икономически сектори.
Форумът показа нагледно колко важно е партньорството между образованието и работодателите за успешната реализация на младите хора.
„Парад на професиите – План-прием VIII клас“ предостави ценна възможност на бъдещите гимназисти и техните семейства да получат информация от първа ръка, да зададат своите въпроси и да направят по-информиран избор за следващия етап от образователния си път.
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