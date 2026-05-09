С два златни и четири бронзови медала се завърнаха нашите участници в 43-тата Балканска олимпиада по математика в Солун, съобщават от Пресцентъра на МОН.
В състезанието участваха 148 ученици от 24 държави (11 официални, вторият отбор на домакините и 13 гост държави).
Андрей Стефанов (ПЧМГ) и Георги Николов (СМГ) са златни медалисти, а с бронзови медали са Александър Пендов (МГ-Пловдив), Кирил Зулямски (СМГ), Александър Бангачев (ПЧМГ) и Добромир Добрев (СМГ).
Със 134 точки отборът на България се нареди трети сред официално участващите държави след Турция (168 точки) и Босна и Херцеговина (141 точки).
Ръководители на отбора са Кристиян Василев (ИМИ-БАН) и Борислав Кирилов (ENS-PSL), а като наблюдател участва Станислав Харизанов (ИИКТ/ИМИ – БАН).
