Екипи от 6 професионални гимназии в Сливен обменяха опит за по-активното включване на ученици със затруднения в дуалното обучение, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Психолози, медиатори, педагогически съветници, заедно с училищните ръководства, се запознаха с швейцарския опит за социална интеграция чрез обучение в реална работна среда.

Моделът, представен от Люк Ламбер – заместник-директор на центъра Le Repuis, съчетава професионалната подготовка с индивидуална подкрепа от учители, ментори и специалисти.

Швейцарският център за специализирано обучение има над 90-годишен опит, като работата му е насочена към преодоляване на причините за отпадане от образователната система като ниска мотивация, липса на подкрепа и социални затруднения.

Форумът се проведе в рамките на програма „ДОМИНО 2“, като един от ключовите й компоненти е насочен именно към разработването на механизми за качеството и социалната интеграция. Сливен, заедно с Видин, е сред избраните по методология на Българската академия на науките региони за пилотно тестване на модела.

„Предвижда се след оценка на риска да бъде предоставена съпровождаща подкрепа на учениците особено между 8. и 10. клас и по време на обучението в реална работна среда. Ще включим активно в съвместни дейности медиаторите, психолозите и кариерните консултанти за по-добра връзка между училище, семейство и работодатели“, разясни ръководителят на програмата Полина Златарска.

Екипите за допълнителна подкрепа ще бъдат обучени от експертите на швейцарския партньор Le Repuis. Целта е да се изгради рано връзката между учениците и образователния процес като техен личен ресурс за успех и да се улесни преходът им от образование към заетост, стана ясно още по време на срещата.

В семинара, който се проведе със съдействието и домакинството на РУО – Сливен, участваха екипи от Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“, Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“, Професионалната гимназия по селско стопанство в Нова Загора и Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“.

Преди събитието бе организирано посещение за швейцарския партньор в Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ и нейния водещ партньор от бизнеса. МОН изпълнява „ДОМИНО 2“ с подкрепата на Втората швейцарско-българска програма за сътрудничество.