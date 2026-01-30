Двадесет и осмото издание на Националния конкурс „Млади таланти“, който се организира от Министерството на образованието и науката и е част от инициативите на МОН за подпомагане развитието на младите научни таланти в страната, ще се проведе от 27 – 29 април 2026 г. в София. Това става ясно от проект на заповед за обявяването му, която е публикуваната за обществено обсъждане до 20 февруари.

Както досега, научните и иновационните проекти, с които учениците могат да кандидатстват, са в 10 категории

– „Биология“, „Екология“, „Информатика“, „Инженерни науки“, „Математика“, „Материалознание“, „Медицина“, „Социални и хуманитарни науки“, „Физика“ и „Химия“. В разработването им могат да се включат индивидуални участници или екипи с до трима души.

В Конкурса могат да участват ученици, навършили 14 години, и студенти I курс под 21 години към 1 септември 2026 г.

До три проекта от различни научни области, отличени от журито с първа награда в Националния конкурс „Млади таланти“, ще представят България в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) 2026 г. За участието си в двата форума първите три проектни предложения получават парична награда в размер по 1500 евро.

Тази година EUCYS ще се проведе от 22 до 27 септември в Германия, като домакин на 37-ото издание ще бъде Университетът в Кил.

Журито ще определи и до три проекта, които да представят България в Европейското младежко научно изложение (MILSET Expo-Sciences Europe) през 2026 г. То ще се проведе от 18 до 23 октомври в Мантуа, Италия.

До три проекта ще получат и поощрителни парични награди по 1000 евро.

В проекта на заповедта за обявяване на Конкурса е заложено крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в него да бъде 10 април, като документите се подават на следните електронни адреси: e.foteva@mon.bg, m.stancheva@mon.bg и o.minova@mon.bg.

Националният конкурс „Млади таланти" се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации.