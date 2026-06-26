Силата на изкуството като средство за възпитание и превенция отново намери своя убедителен израз в Кюстендил. В Голямата зала на Общинския драматичен театър десетки ученици се срещнаха с актьора Ивайло Захариев чрез спектакъла „Спасителят“ –

емоционално и въздействащо представление, насочено към важни теми от живота на младите хора.

Събитието е организирано съвместно от Общинския съвет по наркотични вещества – Кюстендил, Превантивно-информационния център по наркотични вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Кюстендил.

Спектакълът поставя във фокуса въпроси, които вълнуват всяко младо поколение – личния избор, отговорността към себе си и околните, приятелството, ценностите и предизвикателствата на съвременното общество.

Чрез достъпен език и силно сценично присъствие представлението

провокира размисъл върху последствията от рисковото поведение и значението на информираните решения.

Особено ценна част от инициативата е дискусията след спектакъла, която даде възможност на учениците да зададат своите въпроси и да споделят мнения по теми, свързани с употребата на психоактивни вещества, натиска на средата и отговорния избор в ежедневието.

В събитието участваха ученици от училищата на територията на община Кюстендил, както и представители на институции, работещи в сферата на превенцията и подкрепата на младите хора.

Инициативата е част от последователните усилия на местните институции за изграждане на здравословни нагласи и социална отговорност сред подрастващите. Тя показа, че когато културата и образованието вървят ръка за ръка, посланията достигат по-лесно до младите хора и оставят трайна следа в тяхното съзнание.