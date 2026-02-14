Феноменът „литосферно капене“ е отговорът на дългогодишната загадка как река Грийн – най-големият приток на река Колорадо, е успяла да прореже високите до 4000 м планини Уинта в Юта, вместо просто да ги заобиколи, пише offnews.bg.

Ново проучване на изследователи от американски и британски университети,

публикувано в Journal of Geophysical Research: Earth Surface, предлага солидни доказателства, че т.нар. литосферно капене е причината река Грийн, която следва този маршрут от по-малко от 8 милиона години, да пресече планините Уинта, които са 50 на милиона години.

Литосферното капене е геоложки процес, при който плътният долен слой на континенталната кора на Земята (литосферата) се затопля, сгъстява и капе надолу като смола в астеносферата (мантията). Това явление причинява и деформация на повърхността – потъване и издигане. Така реката е проправила своя живописен път през територия, която е била временно понижена в резултат на образуването на литосферен поток под планините преди няколко милиона години. С времето тя е ерозирала планинските скали, като е формирала днешното си корито и 700-метровия каньон Лодоре, който, в крайна сметка, я е свързал с река Колорадо.

Литосферните капки се появяват, когато в основата на земната кора се образува плътен, богат на минерали материал, който накрая става достатъчно тежък, за да потъне в мантията отдолу. Когато капката се откъсне и продължи да потъва сама, планинската верига „отскача“, оставяйки след себе си отличителна зона на издигане с форма на концентрични кръгове в ландшафта над точката на произход на капката, каквато учените откриват днес.

При разглеждане на публикувани по-рано сеизмични изображения на планините екипът идентифицира студена, кръгла аномалия на около 200 км под повърхността им. И предполагат, че масата с диаметър между 50 и 100 км вероятно е отчупена част на капката. Чрез изчисления на това колко ниско е паднала капката и на скоростта на нейното спускане изследователите предполагат, че тя се е откъснала преди между 2 и 5 милиона години.

Сливането на реките Грийн и Колорадо преди милиони години променя континенталното разделение на Северна Америка. То създава линията, която разделя реките, които се вливат в Тихия океан, от тези, които се вливат в Атлантическия океан, и формира нови граници на местообитанията за дивите животни, които повлияват на тяхната еволюция. „Това е изключително важна област от континента“, коментира д-р Адам Смит от Факултета по география и науки за Земята към Университета в Глазгоу и водещ автор на статията.