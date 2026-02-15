Карамфилка Патинова е старши учител по физика и астрономия в Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев. Тя получи наградата „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката за 2025 г. в категория „Работа с ученици с изявени дарби“.

Пътят на Карамфилка Патинова към учителската професия е предначертан отрано. Още в началния курс мечтае за това.

По-късно, в гимназията, за кратко сменя желанието си и решава, че ще се насочи към журналистиката. Почва да се упражнява, като взима интервюта от сестра си, която пък иска да стане следовател. Накрая и двете стават учителки – сестра ѝ по български и френски език, докато Карамфилка Патинова кандидатства в Химическия факултет на Софийския университет. За изпита я подготвя учителката ѝ по химия.

„Моята госпожа Гелемерова ме посъветва да запиша две специалности – например химия и физика, което и направих. Това увеличаваше шансовете ми за по-добра работа. Послушах я и не съжалявам. Така се дипломирах като учител по химия и физика.“

За кратко работи в основното училище в село Баничан, което е близо до Гоце Делчев. Там преподава половин година. Но през септември 2000 г. кандидатства за учител по физика в Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, където преподава и досега.

Каква е разликата между първите випуски, на които е преподавала, и сегашните?

Абсолютно всичко е различно и по отношение на ученици, и на методи на преподаване, и на подходи, категорична е Патинова. Живеем в дигитален свят и нещата се променят и в тази посока. Но тя държи много на предмета си и както казват учениците, е строга, но справедлива. Приема това определение за себе си като обективно. Още повече че и нейните собствени деца, на които е преподавала, я определят по същия начин.

„Подобна оценка действа мотивиращо на учителя, че върви в правилната посока. Много е важна дисциплината в часа. Защото, ако няма дисциплина и учителят не държи на това, няма как да успее да мотивира учениците да бъдат амбициозни и успешни“, подчертава Карамфилка Патинова. Ограничаването на телефоните в час приема за основателно –в ППМГ „Яне Сандански“ мобилни устройства в класната стая не се ползват. Това облекчава работата с децата и помага за тяхната концентрация.

Какво трябва да смени в подхода си на преподаване днес?

В началото на своята кариера уроците ѝ минават подобно на лекциите в университета – повече говори учителят. Но и тогава, и сега тя държи да дискутира с учениците. Поставя им много самостоятелна работа в часовете и след това колективно обсъждат резултатите. Вдига учениците на дъската, решават задачи, задават въпроси, коментират. Държи много на задачите в учебните тетрадки, които са разнообразни – логически, практически, изследователски.

Всеки клас е коренно различен, но учениците ѝ са уверени, че ако знаят, ще бъдат оценени добре, и това им действа мотивиращо. Те са наясно на какво държи тяхната преподавателка, как ще ги изпитва и оценява. Ако някой в хода на годината е получил двойка, не означава, че утре не може да получи шестица.

„Когато влизам за първи път в даден клас, задължително се запознавам с всеки един от тях – казва учителката. – Много държа да знам имената им, и за тях това е признак на респект. Смятат, че така учителят ги приема като самостоятелни личности. Бързо ги научавам, независимо че са много, някъде към 400 – 500 имена трябва да запомня.“

А как ги мотивира да се интересуват от физика?

От години е факт, че физиката не е търсена на пазара на науката. Тя е една от най-трудните дисциплини, тъй като се изискват и много знания по математика. Обикновено в математическите паралелки има ученици, които проявяват интерес към физиката още в пети клас по човек и природа. И когато Патинова усети, че някой има интерес, го подканя да се включи по Националната програма за извънкласни занимания за подготовка на ученици за национални състезания и олимпиади.

Първият ѝ възпитаник, който се откроява на Национална олимпиада по астрономия, е Иван Попов. Той в момента е студент четвърта година по физика в Софийския университет, лауреат е и на Националната олимпиада по физика. Впоследствие това мотивира и неговия брат Петър Попов, който е XII клас – миналата година той печели златен медал с националния отбор на България на Международната олимпиада по астрономия. Друг неин ученик взима втора награда на национално състезание по физика. Това вдъхва увереност и у учителката, и у нейните ученици, че могат да се справят. Разбира се, с цената на много учене, много работа, много решаване на задачи, много търсене на допълнителна информация. Назад в годините учителката постига успех по физика и с други свои ученици – Кирил Балтаджиев, Ваня Самокишева, Вили Пиринска, Елена Харизанова, Стефка Москова, Илинка Зайкова, Абдула Кичуков.